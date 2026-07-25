Kollision im Kreuzungsbereich: Zwei Verletzte nach Motorrad-Unfall

Zu einem Motorradunfall kam es am Samstagvormittag im Bereich der Autobahnauffahrt Packsattel im Bezirk Wolfsberg. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Ein Motorradausflug endete am Samstag in einem Auffahrunfall. Ein vorausfahrender 52-jähriger Biker hielt gegen 9.35 Uhr beim Kreuzungsbereich der Vier-Tor-Landesstraße mit der Autobahnabfahrt Packsattel. Ein nachfolgende 50-jähriger Motorradfahrer bemerkte dies offensichtlich zu spät; leitete daraufhin ein starkes Bremsmanöver ein. Im Zuge dessen kamen er und seine bei ihm mitfahrende, 49-jährige Lebensgefährtin zu Sturz.

Zwei Verletzte

„Die beiden wurden vom Motorrad geschleudert und prallten gegen eine Verkehrsinsel aus Betonelementen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Preitenegg. Das Bike wurde wiederum in das Motorradheck des 52-Jährigen geschleudert. Das Paar wurde bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst ins LKH Wolfsberg eingeliefert.