Auto und Motorrad kollidiert: Rettungshubschrauber im Einsatz

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag in einer Kurve der Klippitztörl Landesstraße (L91) im Gemeindegebiet von Hüttenberg. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Am Samstagnachmittag kam es auf der Klippitztörl Landesstraße (L91) zu einer Streifkollision zwischen einem 32-jährigen Auto- und einem 55-jährigen Motorradfahrer. Laut der Polizei begegneten sich die beiden Fahrzeug in einer Kurve. Infolge dessen kam es zu dem Unfall.

Zwei Verletzte

Bei dem Zusammenstoßes stürzten der Motorradlenker und seine 59-jährige Mitfahrerin. Der Mann wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Seine 59-jährige Ehefrau wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Friesach eingeliefert.