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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Rettungshubschrauber C11 sowie Einsatzfahrzeuge auf der Klippitztörl Landesstraße.
Auch die Besatzung des Rettungshubschraubers C11 stand im Einsatz.
Hüttenberg
25/07/2026
Zwei Verletzte

Auto und Motorrad kollidiert: Rettungshubschrauber im Einsatz

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag in einer Kurve der Klippitztörl Landesstraße (L91) im Gemeindegebiet von Hüttenberg. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)
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Am Samstagnachmittag kam es auf der Klippitztörl Landesstraße (L91) zu einer Streifkollision zwischen einem 32-jährigen Auto- und einem 55-jährigen Motorradfahrer. Laut der Polizei begegneten sich die beiden Fahrzeug in einer Kurve. Infolge dessen kam es zu dem Unfall.

Zwei Verletzte

Bei dem Zusammenstoßes stürzten der Motorradlenker und seine 59-jährige Mitfahrerin. Der Mann wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Seine 59-jährige Ehefrau wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Friesach eingeliefert.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge auf der Klippitztörl Landesstraße.
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Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag auf der Klippitztörl Landesstraße.
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