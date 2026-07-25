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/ ©zVg. / Stadtgemeinde Wolfsberg
Ein Bild auf 5min.at zeigt Andreas Liegl mit Kindern bei einem Skateboard Workshop in Wolfsberg.
Ein Sommerprogramm der besonderen Art wartet am 1. August im Wolfsberger Skatepark.
Wolfsberg
25/07/2026
Am 1. August
#goodnews

Skaten lernen in Wolfsberg: Gratis-Kurs für Kinder und Jugendliche

Am 1. August 2026 dreht sich im Skatepark Wolfsberg alles um Action, Bewegung und Spaß auf vier Rollen. Ein kostenloser Skateboard-Kurs findet dort für Kinder ab sieben Jahren sowie Jugendliche statt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
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Das Jugendzentrum Wolfsberg (JUZ) veranstaltet am kommenden Samstag, von 9 bis 11 Uhr, einen gratis Skateboard-Workshop für Kinder und Jugendliche. Durchgeführt wird das Training im lokalen Skatepark von Andreas Liegl, einem geprüften Skatelehrwart der Carinthian Skateboard Academy, der diese Kurse bereits mehrfach erfolgreich für das JUZ geleitet hat.

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Das Angebot richtet sich an Einsteiger wie auch an Fortgeschrittene, die an ihren Skills feilen wollen. Boards, Schutzausrüstung und Getränke werden vor Ort kostenlos bereitgestellt. Wie alle Aktivitäten des Wolfsberger Jugendzentrums ist die Teilnahme kostenfrei. Da die Plätze jedoch limitiert sind, wird um eine rechtzeitige Anmeldung im JUZ gebeten.

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