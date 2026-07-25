Skaten lernen in Wolfsberg: Gratis-Kurs für Kinder und Jugendliche

Am 1. August 2026 dreht sich im Skatepark Wolfsberg alles um Action, Bewegung und Spaß auf vier Rollen. Ein kostenloser Skateboard-Kurs findet dort für Kinder ab sieben Jahren sowie Jugendliche statt.

Das Jugendzentrum Wolfsberg (JUZ) veranstaltet am kommenden Samstag, von 9 bis 11 Uhr, einen gratis Skateboard-Workshop für Kinder und Jugendliche. Durchgeführt wird das Training im lokalen Skatepark von Andreas Liegl, einem geprüften Skatelehrwart der Carinthian Skateboard Academy, der diese Kurse bereits mehrfach erfolgreich für das JUZ geleitet hat.

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Das Angebot richtet sich an Einsteiger wie auch an Fortgeschrittene, die an ihren Skills feilen wollen. Boards, Schutzausrüstung und Getränke werden vor Ort kostenlos bereitgestellt. Wie alle Aktivitäten des Wolfsberger Jugendzentrums ist die Teilnahme kostenfrei. Da die Plätze jedoch limitiert sind, wird um eine rechtzeitige Anmeldung im JUZ gebeten.