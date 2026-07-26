Sonne, Föhn und Gewitter: So wechselhaft wird der Sonntag in Kärnten

Ein föhniger Sonntag bringt Kärnten zunächst viel Sonne und Temperaturen bis zu 28 Grad. Ab dem Nachmittag drohen jedoch besonders im Westen Regenschauer und lokale Gewitter.

Bis zum Mittag dürfen sich die Kärntner über viel Sonnenschein freuen. Im weiteren Tagesverlauf ziehen jedoch besonders in Oberkärnten immer mehr Wolken auf. Grund dafür ist eine Störung, die sich von Norden her nähert. Sie sorgt im Westen des Bundeslandes für Regenschauer und einzelne Gewitter.

Bis zu 28 Grad und viel Sonne in Unterkärnten

„In Unterkärnten überwiegt hingegen auch am Nachmittag weiterhin der Sonnenschein“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Ein teils kräftiger Südwestwind sorgt dort für anhaltend trockenes Wetter. Die Frühwerte liegen zwischen 13 und 17 Grad, tagsüber werden je nach Region 23 bis 28 Grad erreicht.