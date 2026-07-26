Skip to content
Region auswählen:
/ ©Wasserrettung St. Andrä im Lavanttal
Symbolfoto
Bild auf 5 Minuten zeigt die Lavanttaler Wasserrettung
Einsatzkräfte retteten im Parkbad Döbriach einen entkräfteten Badegast aus dem Wasser.
Döbriach
26/07/2026
Leben gerettet

„Seine Kräfte verließen ihn“: Urlaubsgast drohte im Millstätter See zu ertrinken

Drama im Parkbad Döbriach: Ein Urlaubsgast drohte zu ertrinken. Durch die schnelle Reaktion seiner Frau und der Wasserrettung konnte eine Tragödie verhindert werden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(160 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Im Parkbad Döbriach spielten sich gestern Nachmittag dramatische Szenen ab. Ein Urlaubsgast geriet beim Schwimmen im Bereich der Schwimminsel plötzlich in Not. „Seine Kräfte verließen ihn, er drohte unterzugehen und zu ertrinken. Seine Ehefrau erkannte den Ernst der Lage und machte mit lauten Hilferufen auf die lebensbedrohliche Situation aufmerksam“, erklärte die Wasserrettung Döbriach in den sozialen Medien.

Notlage erkannt

Ohne einen Moment zu zögern, reagierte ein Mitglied der Einsatzkräfte auf die Notlage. „Er schwamm sofort zum völlig entkräfteten Badegast, brachte ihn sicher ans Ufer und übergab ihn dort in der Folge den eintreffenden Einsatzkräften des Roten Kreuzes. Nach der Erstversorgung wurde der Mann zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus eingeliefert“, heißt es von Seiten der Wasserrettung. Nach dem erfolgreichen Rettungseinsatz wünschte die Wasserrettung der verunglückten Person schließlich eine rasche Genesung.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at