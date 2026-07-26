„Seine Kräfte verließen ihn“: Urlaubsgast drohte im Millstätter See zu ertrinken

Drama im Parkbad Döbriach: Ein Urlaubsgast drohte zu ertrinken. Durch die schnelle Reaktion seiner Frau und der Wasserrettung konnte eine Tragödie verhindert werden.

Im Parkbad Döbriach spielten sich gestern Nachmittag dramatische Szenen ab. Ein Urlaubsgast geriet beim Schwimmen im Bereich der Schwimminsel plötzlich in Not. „Seine Kräfte verließen ihn, er drohte unterzugehen und zu ertrinken. Seine Ehefrau erkannte den Ernst der Lage und machte mit lauten Hilferufen auf die lebensbedrohliche Situation aufmerksam“, erklärte die Wasserrettung Döbriach in den sozialen Medien.

Notlage erkannt

Ohne einen Moment zu zögern, reagierte ein Mitglied der Einsatzkräfte auf die Notlage. „Er schwamm sofort zum völlig entkräfteten Badegast, brachte ihn sicher ans Ufer und übergab ihn dort in der Folge den eintreffenden Einsatzkräften des Roten Kreuzes. Nach der Erstversorgung wurde der Mann zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus eingeliefert“, heißt es von Seiten der Wasserrettung. Nach dem erfolgreichen Rettungseinsatz wünschte die Wasserrettung der verunglückten Person schließlich eine rasche Genesung.