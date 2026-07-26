110 Personen aus Zug evakuiert: Bahnstrecke nach Störung gesperrt

Ein Regionalzug kam zwischen Villach und Klagenfurt zum Stillstand und musste evakuiert werden. 110 Personen befanden sich im Gefährt.

Gestern Abend hat eine Störung der Oberleitung den Zugverkehr zwischen Villach und Klagenfurt lahmgelegt – wir haben berichtet. Für die Fahrgäste bedeutete es einen ungeplanten Zwischenstopp mitten in der Fahrt.

Feuerwehr im Einsatz

Ein betroffener Passagier schilderte die Situation gegenüber 5 Minuten: „Wir sind evakuiert worden.“ Er war am Samstagabend in der betroffenen Bahn unterwegs, als plötzlich nichts mehr ging. Um die Passagiere sicher aus ihrer Lage zu befreien, rückten die Einsatzkräfte an. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurde zur Unterstützung der Bahn alarmiert, da der Personenzug seine Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte. Vor Ort sicherten Experten der ÖBB zunächst die Stromleitungen, bevor die Rettung beginnen konnte.

©ÖBB

110 Personen evakuiert

Nach den Erdungs- und Sicherungsmaßnahmen durch die ÖBB wurde gemeinsam mit dem ÖBB-Einsatzleiter und der BTF ÖBB St. Paul die Evakuierung der Fahrgäste durchgeführt. „Insgesamt konnten 110 Personen sicher aus dem liegengebliebenen Zug in den ÖBB-Rettungszug überstellt werden“, heißt es seitens der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.

Bahnverkehr stark betroffen

Der Zwischenfall hatte auch Auswirkungen auf den restlichen Bahnverkehr in Kärnten. Die Fernverkehrszüge wurden teilweise über Feldkirchen in Kärnten umgeleitet. Für die S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, berichtete die ÖBB.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.07.2026 um 06:19 Uhr aktualisiert