Kärntner Filmbranche feierte Erfolge und Auszeichnungen im Burghof

Beim traditionellen Branchentreffen der Kärntner Film- und Musikwirtschaft in Kärnten kamen zahlreiche Filmschaffende, Produzierende und Branchenvertreter zusammen. Eingeladen hatten die Abteilung Kunst, Kultur und Gesellschaft des Landes Kärnten, die Fachvertretung der Film- und Musikwirtschaft sowie die Carinthia Film Commission.

30-jähriges Bestehen

Neben dem Netzwerkgedanken standen bedeutende Auszeichnungen im Mittelpunkt: Bernhard Gutschier erhielt für sein Engagement als künstlerischer Leiter und Geschäftsführer des Volkskinos Klagenfurt sowie für das Open Air Kino im Burghof das Ehrenzeichen des Landes. Jubiläumsehrungen gingen zudem an die PKM FilmproduktionsgmbH für ihr 30-jähriges Bestehen sowie an Dokumentarfilmer Robert Schabus für sein 25-jähriges Firmenjubiläum.

Kärnten als „attraktiver Filmstandort“

Kulturreferentin LHStv.in Gaby Schaunig hob die Relevanz der Branche für das Land hervor: „Kärnten hat sich in den vergangenen Jahren als attraktiver Filmstandort etabliert. Dahinter stehen engagierte Filmschaffende, starke Kooperationen und gezielte Unterstützung. Veranstaltungen wie der Sommerbranchentreff machen sichtbar, wie viel Kreativität und wirtschaftliche Kraft in unserer Filmbranche steckt und schaffen gleichzeitig Raum für neue Ideen und Vernetzung“, so Schaunig.

Förderbudget von 500.000 Euro

Programmhighlights waren die Kärnten-Premiere des am Ossiacher See gedrehten und von der Carinthia Film Commission geförderten Landkrimis „Die Kuh, die weint“ inklusive Filmgespräch sowie eine Podiumsdiskussion zur Rolle der Programmkinos für den österreichischen Film. An der Runde nahmen Roland Teichmann, Peter Schernhuber, Robert Schabus, Barbara Brunner und Alexander Syllaba teil. Mit mehr als 300 Betrieben stellt die Film- und Musikwirtschaft einen bedeutenden Wirtschaftszweig in Kärnten dar. Die Carinthia Film Commission stärkt die regionale Wertschöpfung dabei mit einem jährlichen Förderbudget von 500.000 Euro für Film- und Fernsehproduktionen.