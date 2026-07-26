500.000 Euro für den Sport: Stadion Völkermarkt vor Fertigstellung

Die Erneuerung des Leichtathletikstadions in Völkermarkt schreitet nach Plan voran. Kürzlich verschafften sich Landessportdirektor Arno Arthofer und Bürgermeister Markus Lakounigg vor Ort einen Eindruck von den laufenden Baumaßnahmen. Im Zuge des Projekts werden die Laufbahn sowie die Anlagen für Sprung- und Wurfdisziplinen grundlegend erneuert. Ziel ist es, die Arbeiten bis spätestens September abzuschließen, damit der Sportstätte für den Trainings- und Wettkampfbetrieb wieder vollumfänglich genutzt werden kann.

500.000-Euro-Investition

Insgesamt schlägt die umfassende Sanierung mit etwa 500.000 Euro zu Buche. Die Finanzierung verteilt sich auf mehrere Träger: Die Sportkoordination des Landes steuert 240.000 Euro bei, weitere 110.000 Euro stammen aus dem Gemeindereferat. Den verbleibenden Betrag von 150.000 Euro übernimmt die Stadtgemeinde Völkermarkt. „Mit der Sanierung schaffen wir zeitgemäße Rahmenbedingungen für den Leichtathletiksport in Völkermarkt und Unterkärnten. Die Athletinnen und Athleten erhalten eine moderne Infrastruktur, die sowohl dem Breiten- als auch dem Leistungssport beste Voraussetzungen bietet. Es freut mich, dass die Arbeiten planmäßig verlaufen und wir die Anlage schon bald wieder ihrer Bestimmung übergeben können. Gute Sportinfrastruktur ist gemeinsam mit der engagierten Arbeit unserer Vereine die Basis für sportliche Erfolge und von gesellschafts- sowie gesundheitspolitischer Bedeutung“, betont Arthofer.

Regionale Bedeutung für Sport und Nachwuchs

Auch für das örtliche Vereinsleben und den Schulsport stellt die modernisierte Anlage einen wichtigen Baustein dar. Lakounigg unterstreicht die Bedeutung des Projekts für die Region: „Das Leichtathletikstadion ist eine wichtige Sportstätte für Vereine, Schulen und zahlreiche sportbegeisterte Menschen in unserer Gemeinde. Mit der Sanierung investieren wir nachhaltig in die Zukunft des Sports und schaffen attraktive Bedingungen für die nächste Generation von Athletinnen und Athleten. Ich freue mich darauf, die modernisierte Anlage in Kürze wieder eröffnen zu können.“