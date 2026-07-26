7.600 Menschen erreicht: Positive Jahresbilanz im Biosphärenpark Nockberge
Der Biosphärenpark Nockberge zieht eine positive Jahresbilanz: Über 7.600 Menschen nutzten die Bildungs- und Erlebnisangebote.
Der Biosphärenpark Nockberge zieht für das Jahr 2025 eine erfolgreiche Jahresbilanz, die am kommenden Dienstag in der Regierungssitzung vorgelegt wird. Die zuständige Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger bezeichnet den Tätigkeitsbericht als „starke Bilanz für den Schutz der Natur, Umweltbildung und regionale Kooperation.“ Sie hebt hervor: „Der Biosphärenpark Nockberge verbindet den Schutz unserer einzigartigen Landschaft mit Wissensvermittlung, Forschung und nachhaltiger Regionalentwicklung. Allein im vergangenen Jahr konnten mit Bildungs- und Erlebnisangeboten mehr als 7.600 Menschen erreicht werden.“
Schwerpunkt lag auf der Bildungsarbeit
Ein wesentlicher Schwerpunkt lag auf der Bildungsarbeit, die von Erwachsenenangeboten über die mobile Biosphärenpark-Schule „Schlaufux on Tour“ bis hin zu Projektwochen reichte. Mittlerweile verknüpfen 17 Biosphärenpark-Schulen bzw. -Partnerschulen und zwei Schulkooperationen ihren Unterricht direkt mit der Region. Auch Naturschutz und Forschung wurden intensiv verfolgt: Beim zehnten GEO-Tag der Artenvielfalt im Raum Bad Kleinkirchheim wiesen rund 40 Expertinnen und Experten auf etwa 80 Hektar 639 Tier- und Pflanzenarten nach.
Rund 1,2 Millionen Euro zur Verfügung
In der nachhaltigen Regionalentwicklung setzten die Verstärkung des Nockmobils sowie die Auszeichnung des ersten zertifizierten Biosphärenpark-Tourismus-Partnerbetriebes Zeichen für umweltfreundliche Mobilität und sanften Tourismus. Für die vielfältigen Aufgaben wie Vertragsnaturschutz, Bildungsarbeit, Besucherbetreuung und den Erhalt der Kulturlandschaft standen 2025 insgesamt rund 1,2 Millionen Euro zur Verfügung.