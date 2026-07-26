7.600 Menschen erreicht: Positive Jahresbilanz im Biosphärenpark Nockberge

Ein wesentlicher Schwerpunkt lag auf der Bildungsarbeit, die von Erwachsenenangeboten über die mobile Biosphärenpark-Schule „Schlaufux on Tour“ bis hin zu Projektwochen reichte.

Ein wesentlicher Schwerpunkt lag auf der Bildungsarbeit, die von Erwachsenenangeboten über die mobile Biosphärenpark-Schule „Schlaufux on Tour“ bis hin zu Projektwochen reichte.

Der Biosphärenpark Nockberge zieht für das Jahr 2025 eine erfolgreiche Jahresbilanz, die am kommenden Dienstag in der Regierungssitzung vorgelegt wird. Die zuständige Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger bezeichnet den Tätigkeitsbericht als „starke Bilanz für den Schutz der Natur, Umweltbildung und regionale Kooperation.“ Sie hebt hervor: „Der Biosphärenpark Nockberge verbindet den Schutz unserer einzigartigen Landschaft mit Wissensvermittlung, Forschung und nachhaltiger Regionalentwicklung. Allein im vergangenen Jahr konnten mit Bildungs- und Erlebnisangeboten mehr als 7.600 Menschen erreicht werden.“

Schwerpunkt lag auf der Bildungsarbeit

Ein wesentlicher Schwerpunkt lag auf der Bildungsarbeit, die von Erwachsenenangeboten über die mobile Biosphärenpark-Schule „Schlaufux on Tour“ bis hin zu Projektwochen reichte. Mittlerweile verknüpfen 17 Biosphärenpark-Schulen bzw. -Partnerschulen und zwei Schulkooperationen ihren Unterricht direkt mit der Region. Auch Naturschutz und Forschung wurden intensiv verfolgt: Beim zehnten GEO-Tag der Artenvielfalt im Raum Bad Kleinkirchheim wiesen rund 40 Expertinnen und Experten auf etwa 80 Hektar 639 Tier- und Pflanzenarten nach.

Rund 1,2 Millionen Euro zur Verfügung

In der nachhaltigen Regionalentwicklung setzten die Verstärkung des Nockmobils sowie die Auszeichnung des ersten zertifizierten Biosphärenpark-Tourismus-Partnerbetriebes Zeichen für umweltfreundliche Mobilität und sanften Tourismus. Für die vielfältigen Aufgaben wie Vertragsnaturschutz, Bildungsarbeit, Besucherbetreuung und den Erhalt der Kulturlandschaft standen 2025 insgesamt rund 1,2 Millionen Euro zur Verfügung.