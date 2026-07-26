Bitte mehr Respekt!

„Politische Kultur beginnt in jedem und jeder von uns. Sie beginnt zwischen uns. Üben wir uns in Respekt“: Der Aufruf stammt von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Und die Reaktionen in den digitalen Mistkübeln, sorry, Plattformen, bewiesen: Er hat so was von recht.

Wo sind die letzten Reste von Benehmen?

Bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele hielt der Bundespräsident ein Plädoyer für die liberale Demokratie, sie müsse verteidigt werden, sie sei nicht selbstverständlich. Ja, mehr hat der Bundespräsident nicht gebraucht und die Reaktionen zeigten, wie recht er hat und wie dringend eine Abrüstung der Worte ist. „Der alte Zausel“ war noch das harmloseste Posting, das zu lesen war. „Der soll die Goschn halten“, war da schon übler. Es ging weiter mit „Zugewanderter Weissrusse“ bis zum „wertlohsen und sinnbefreiten Statement von dem schlechtesten Bundespräsidenten den Österreich je hatte.“ (Grammatik und Deutschfehler wie im Original). Das ist übrigens nur eine winzig kleine Auswahl von Reaktionen, die in diesen sogenannten sozialen Medien, abgesondert wurden. Was soll das? Wo sind die letzten Reste von Benehmen? Wo sind Anstand und Bildung geblieben? Die digitalen Mistkübel sind die moderne Form des Wirtshaustisches. Nur hatte der den Vorteil, dass nur ein paar wenige Zecher diese üblen Wortmeldungen zu hören bekamen.

Grundregeln von Respekt und Anstand

Wo ist aber auch die Verantwortung dieser Plattformen geblieben? Warum wird solch ein Mist nicht blitzartig gelöscht? Bringen sie Klicks? Oder Aufmerksamkeit? Oder vielleicht doch nur den Beweis, dass es mit dem Respekt, von dem Alexander Van der Bellen gesprochen hat, nicht so weit her ist. Dass aber auch jeder glaubt, mit seinen Absonderungen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen zu müssen. Auch die Politik ist gefordert, denn es gibt durchaus Versuche, die vom Bundespräsidenten erwähnte liberale Demokratie zu schwächen. Die Sprache der Politik sollte abgerüstet werden. Viel war und ist zuletzt die Rede von einem Social-Media-Verbot für Jugendliche. Dabei fallen nur die wenigsten, die hier unangenehm auffallen, in die Kategorie „jugendlich“. Wir brauchen eine Klarnamenpflicht, wir brauchen eine gesetzlich verpflichtende Moderation von Foren und Postings. Vielleicht halten sich dann mehr Menschen an die Grundregeln von Respekt und Anstand.