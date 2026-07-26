Große Trauer: Bekannter Kärntner Rechtsanwalt (86) verstorben

Die Kärntner Anwaltschaft trauert um Gert Paulsen: Er ist am 16. Juli verstorben. Über vier Jahrzehnte hinweg prägte der Jurist die Kärntner Rechtsanwaltskammer maßgeblich mit.

Von Wien nach Kärnten

Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, erblickte Paulsen am 26. Juni 1940 in Wien das Licht der Welt. An der Universität Wien schloss er sein Studium der Rechtswissenschaften im Juni 1963 mit der Doktorpromotion ab. Bereits im selben Jahr folgte der Umzug nach Kärnten, wo er zwischen 1963 und 1964 seine Gerichtspraxis in Klagenfurt durchlief. Die Zulassung als selbstständiger Rechtsanwalt erhielt er schließlich im Jahr 1971.

Verabschiedung in Klagenfurt

Über einen langen Zeitraum – von 1977 bis 2017 – engagierte er sich im Ausschuss der Rechtsanwaltskammer für Kärnten. Für den langjährigen Einsatz zeichnete ihn die Republik Österreich 2005 mit dem Goldenen Ehrenzeichen aus. Die Verabschiedung fand bereits am abgelaufenen Freitag in Klagenfurt statt.