Fotogalerie: Das war das Carinthia Saxophon Quartett beim Kreuzwirt

Beim stimmungsvollen Konzert des Carinthia Saxophon Quartetts im gemütlichen Gastgarten des Kreuzwirts in St. Ulrich bei Feldkirchen erlebten die zahlreichen Besucher einen musikalischen Abend der besonderen Art.

Wir haben die besten Bilder der Veranstaltung für dich zusammengefasst.

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Als Kärntner Kulturbotschafter begeisterten die vier Musiker mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire und ihrem beeindruckenden Können. Die ausgezeichnete Stimmung, das herrliche Sommerwetter sowie die herzliche Atmosphäre machten die Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis.

Die besten Bilder zur Veranstaltung

©Egon Rutter

Kulinarische Schmankerl

Auch kulinarisch wurden die Gäste bestens verwöhnt und genossen die hervorragenden Spezialitäten des Hauses. So wurde der Abend zu einem gelungenen Zusammenspiel aus Musik, Kulinarik und gemütlichem Beisammensein.