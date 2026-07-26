/ ©Egon Rutter
Fotogalerie: Das war das Carinthia Saxophon Quartett beim Kreuzwirt
Beim stimmungsvollen Konzert des Carinthia Saxophon Quartetts im gemütlichen Gastgarten des Kreuzwirts in St. Ulrich bei Feldkirchen erlebten die zahlreichen Besucher einen musikalischen Abend der besonderen Art.
Als Kärntner Kulturbotschafter begeisterten die vier Musiker mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire und ihrem beeindruckenden Können. Die ausgezeichnete Stimmung, das herrliche Sommerwetter sowie die herzliche Atmosphäre machten die Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis.
Die besten Bilder zur Veranstaltung
Kulinarische Schmankerl
Auch kulinarisch wurden die Gäste bestens verwöhnt und genossen die hervorragenden Spezialitäten des Hauses. So wurde der Abend zu einem gelungenen Zusammenspiel aus Musik, Kulinarik und gemütlichem Beisammensein.
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