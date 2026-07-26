„Kräftige Entwicklungen“: Gewitter-Warnung für Kärnten und Osttirol

Unbeständig und lokal heftig: Heute zieht eine Unwetterfront über Österreich. Vor allem in Kärnten und Osttirol drohen ab Mittag kräftige Gewitter.

Das Wetter zeigt sich am Sonntag von seiner unbeständigen Seite, im Laufe des Tages kann es allerdings kräftig werden. Vor allem trifft es Kärnten und Osttirol, wobei es insbesondere im nördlichen Bereich Kärntens intensiv zugehen kann – wir haben berichtet.

„Gelbe“ und „Orange“ Warnstufe

Auch „Unwetter Österreich“ (UWÖ) hat am Vormittag eine erste Prognose für den Tag abgegeben: „In Teilen Österreichs ziehen schon am Vormittag ein paar Regenschauer durch, nach Osten und Süden hin ist es aber noch trocken und zeitweise sonnig“, heißt es. Ab dem Mittag bilden sich im gesamten Bergland einige teils kräftige Regenschauer und Gewitter. „Manche können große Regenmengen, kleinkörnigen Hagel und starke Böen bringen“, schildert UWÖ, welche Kärnten und Osttirol in den Warnfarben „Gelb“ und „Orange“ einfärben.

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Osttirol und Kärnten betroffen

Neben Kärnten soll es vor allem auch die Steiermark treffen. Der Wetterdienst „Skywarn Austria“ ergänzt dazu in den sozialen Medien: „Die kräftigsten Entwicklungen werden nach aktuellem Stand von Lienz (Osttirol) über Kärnten, das Mur- und Mürztal bis in die Rax-Schneeberg-Region, das südliche Wiener Becken, den Wechsel sowie das Weizer Bergland erwartet.“