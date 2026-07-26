Heftiger Autounfall in Kärnten: Insasse konnte sich selbst aus Wrack befreien

Die Freiwillige Feuerwehr Neuhaus wurde in der Nacht auf Sonntag um 0:10 Uhr von der Landesalarm- und Warnzentrale zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem überschlagenen Auto gerufen.

Schon bei der Anfahrt gab es eine Entwarnung für die Einsatzkräfte, da sich die verunfallte Person glücklicherweise noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst aus dem Wrack befreien konnte.

Schon bei der Anfahrt gab es eine Entwarnung für die Einsatzkräfte, da sich die verunfallte Person glücklicherweise noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst aus dem Wrack befreien konnte.

In der Nacht auf Sonntag ist die Freiwillige Feuerwehr Neuhaus aus Völkermarkt um 0:10 Uhr durch die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) zu einem Verkehrsunfall alarmiert worden, bei dem sich ein Fahrzeug überschlagen hatte.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

„Bereits bei der Alarmierung wurde durch die LAWZ mitgeteilt, dass sich die verunfallte Person glücklicherweise selbstständig aus dem Fahrzeug befreien konnte“, schildert die FF Neuhaus in den sozialen Medien. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, waren der Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel und ein First Responder des Roten Kreuzes schon vor Ort, um die verletzte Person erstzuversorgen. Im weiteren Verlauf trafen zudem der Rettungsdienst sowie ein Notarzt ein, die die medizinische Versorgung übernahmen.

Aufbau des Brandschutzes

„Unsere Aufgaben bestanden im Aufbau des Brandschutzes, dem Wiederaufrichten des verunfallten Fahrzeugs sowie der Unterstützung des Abschleppunternehmens bei der Fahrzeugbergung und dem anschließenden Abtransport. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten und der Freigabe der Einsatzstelle konnten wir wieder ins Rüsthaus einrücken“, so die Feuerwehr abschließend.