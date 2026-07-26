Beachtlicher Erfolg: Niki Strauss ruderte bei U23-WM auf Platz sieben

Niki Strauss vom Ruderverein Albatros rudert bei der U23-Weltmeisterschaft in Duisburg auf den 7. Gesamtrang im Männer-Einer.

Bei der U23-Ruder-Weltmeisterschaft im deutschen Duisburg hat der Kärntner Niki Strauss einen bedeutenden Karriereerfolg verbucht. Der 21-jährige Athlet vom Ruderverein Albatros sicherte sich mit dem Sieg im B-Finale des Männer-Einers den siebten Gesamtrang.

Starkes Zeichen

Auch auf regionaler Ebene setzt die Leistung ein starkes Zeichen: Für den heimischen Nachwuchs dient der Erfolg als Motivation, während der Ruderverein Albatros, der ASVÖ Kärnten, Kärnten Sport sowie der Österreichische Ruderverband das Resultat als Bestätigung ihrer langfristigen Nachwuchs- und Trainingsarbeit sehen. Über das starke Ergebnis auf internationalem Parkett zeigen sich Betreuer Martin „Schnecki“ Schneeweis, Landestrainer Thomas „Opi“ Kornhoff und ÖRV-Sportdirektor Kurti Traer gleichermaßen erfreut.