Baum stürzt auf Stromleitung und fängt Feuer

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Sonntag in der Inneren Wimitz in der Gemeinde Frauenstein. Ein Baum stürzte auf eine Stromleitung und begann zu brennen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Kraig und Pisweg sowie der Störungsdienst der KNG-Kärnten Netz GmbH wurden Sonntagmittag in die Innere Wimitz im Bezirk St. Veit an der Glan alarmiert. Dort ist ein Baum auf eine Stromleitung gestürzt. Infolgedessen brach ein Brand aus. Nach der Stromabschaltung konnte das Holzgewächs von den Florianis entfernt werden. „Anschließend wurde der Nahbereich noch bewässert um einer etwaigen Brandentstehung vorzubeugen“, so die Kameraden abschließend.