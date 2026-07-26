Mit einem neuen Erlass will das Innenministerium künftig für eine bessere Handlungssicherheit bei Polizei-Einsätzen an Gedenkstätten, wie dem Peršmanhof in Bad Eisenkappel, sorgen.

Auf Anordnung von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) untersuchte eine multiprofessionelle Analysekommission den Polizeieinsatz am Peršmanhof. Deren Ziel war es, das Geschehen aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten und einen umfassenden Bericht zu erstellen. Das Ergebnis lag Ende Oktober 2025 vor – 5 Minuten berichtete. Die Ausarbeitung umfasst 13 konkrete Empfehlungen des Expertengremiums, welche derzeit schrittweise abgearbeitet werden. Neun der Vorgaben wurden bereits vollständig realisiert, die restlichen vier befinden sich teilweise bereits in der Umsetzung.

©BKA / Christopher Dunker Am Foto: Innenminister Gerhard Karner

Neuer Erlass des Innenministeriums

Ein neuer Erlass des Innenministeriums sorgt künftig für klare Orientierung, wenn die Polizei an Gedenkstätten einschreiten muss. Dadurch steigt die Handlungssicherheit an solchen sensiblen Orten spürbar. Auch in der Praxis setzt man auf Sensibilisierung: Erste Polizeischüler aus Kärnten haben die Gedenkstätte Peršmanhof besucht. „Diese Maßnahme wird weiter zum Bewusstsein für die Verantwortung der Polizei beim Schutz des demokratischen Rechtsstaates beitragen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundesministeriums für Inneres. Zusätzlich wird die sprachliche Kompetenz der Polizisten in zweisprachigen Gebieten gezielt gefördert.