Schwerer Mountainbike-Unfall auf Alm am Weißensee

Zu einem schweren Mountainbike-Unfall kam es am Sonntag auf der Alm hinterm Brunn im Bezirk Spittal an der Drau. Eine 58-jährige Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Ein Mountainbike-Ausflug auf die Alm hinterm Brunn im Gemeindegebiet von Weißensee wurde am Sonntag einer 58-jährigen Niederländerin zum Verhängnis. Die Frau stürzte bei der Abfahrt und zog sich eine schwere Verletzung. „Sie wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ARA 3 in das KH Spittal an der Drau geflogen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Greifenburg abschließend.