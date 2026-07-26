/ ©ARA Flugrettung
Schwerer Mountainbike-Unfall auf Alm am Weißensee
Zu einem schweren Mountainbike-Unfall kam es am Sonntag auf der Alm hinterm Brunn im Bezirk Spittal an der Drau. Eine 58-jährige Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Ein Mountainbike-Ausflug auf die Alm hinterm Brunn im Gemeindegebiet von Weißensee wurde am Sonntag einer 58-jährigen Niederländerin zum Verhängnis. Die Frau stürzte bei der Abfahrt und zog sich eine schwere Verletzung. „Sie wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ARA 3 in das KH Spittal an der Drau geflogen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Greifenburg abschließend.
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