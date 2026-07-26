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/ ©ARA Flugrettung
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungshubschrauber am Himmel im Einsatz
Die Besatzung des Rettungshubschraubers ARA3 wurde am Sonntag auf die Alm hinterm Brunn alarmiert.
Weißensee
26/07/2026
Hubschrauber-Einsatz

Schwerer Mountainbike-Unfall auf Alm am Weißensee

Zu einem schweren Mountainbike-Unfall kam es am Sonntag auf der Alm hinterm Brunn im Bezirk Spittal an der Drau. Eine 58-jährige Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)
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Ein Mountainbike-Ausflug auf die Alm hinterm Brunn im Gemeindegebiet von Weißensee wurde am Sonntag einer 58-jährigen Niederländerin zum Verhängnis. Die Frau stürzte bei der Abfahrt und zog sich eine schwere Verletzung. „Sie wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ARA 3 in das KH Spittal an der Drau geflogen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Greifenburg abschließend.

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