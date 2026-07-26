Tolle Stimmung beim traditionelle Jahreskirchtag in Hart

Der traditionelle Jahreskirchtag in Hart bei Feldkirchen lockte am 26. Juli 2026 zahlreiche Besucher an. Das Fest wurde von der örtlichen Dorfgemeinschaft organisiert. Auch 5 Minuten war für euch mit dabei.

Der traditionelle Jahreskirchtag in Hart bei Feldkirchen war auch heuer ein voller Erfolg. Die örtliche Dorfgemeinschaft lud am 26. Juli 2026, ab 10 Uhr, zum beliebten Festakt ein. Für die passende Stimmung sorgte die Trachtenkapelle Glantal-Liebenfels bei einem geselligen Frühschoppen. Die zahlreichen Gäste kamen auch kulinarisch voll auf ihre Kosten: Regionale Spezialitäten und kühle Getränke ließen keine Wünsche offen. Dank der hervorragenden Vorbereitung durch das Organisationsteam entwickelte sich das Event einmal mehr zu einem echten Höhepunkt des lokalen Veranstaltungssommers.

Bildergalerie vom Jahreskirchtag