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/ ©Thomas Kaiser
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Landschaft in Pustritz.
Die Woche startet sonnig mit bis zu 30 Grad.
Kärnten
26/07/2026
Wetterausblick

Sommerlicher Wochenstart: In Kärnten klettert das Thermometer auf 30 Grad

Der Wochenstart bringt in Kärnten viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 30 Grad. Vereinzelte Regenschauer bleiben die Ausnahme.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
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Am Montagmorgen lösen sich Restwolken und Nebelfelder rasch auf, sodass sich das Wetter in Kärnten meist recht sonnig präsentiert. „Eine zügige nordwestliche Höhenströmung schiebt zeitweise Wolkenfelder über Kärnten hinweg und ab den Mittagsstunden bilden sich einige Quellwolken“, erklären allerdings die Meteorologen der Geosphere Austria. „In der Folge gibt es einzelne kurze und meist unergiebige Regenschauer.“

Bis zu 30 Grad

Zeitweise sonnige Phasen wechseln sich am Nachmittag ab, wobei es meist trocken bleibt. Mit Höchstwerten zwischen 24 und 30 Grad wird es sommerlich warm. Insbesondere im Norden bläst am Nachmittag ein teils mäßiger Wind aus Nordwest.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.07.2026 um 21:48 Uhr aktualisiert
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