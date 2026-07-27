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/ ©Montage: BMI/ Pachauer/ Canva
Bild auf 5min.at zeigt im Hintergrund ein Polizeiauto mit Blaulicht und im Vordergrund zwei Männer, die sich prügeln.
Nach Angaben der Polizei gerieten ein 20-Jähriger und ein 23-Jähriger auf dem Kirchtagsgelände aneinander.
Kärnten
27/07/2026
Auseinandersetzung

Kopfstoß am Kirchtag: 23-Jähriger schwer verletzt ins Spital gebracht

Am Petzenkirchtag in Bleiburg kam es am Sonntagabend zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Für einen 23-Jährigen endete der Vorfall mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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Nach Angaben der Polizei gerieten ein 20-Jähriger und ein 23-Jähriger auf dem Kirchtagsgelände aneinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 20-Jährige seinem Kontrahenten einen Kopfstoß gegen die Nase versetzt haben. Der 23-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.

Verletzter ins Klinikum Klagenfurt gebracht

Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert und dort medizinisch versorgt. Warum es zu der Rangelei kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen.

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