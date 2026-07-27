Gewitter bringt Schlauchboot in Not: Sechs Menschen vom See gerettet

Ein plötzlich aufziehendes Gewitter hat für einen Rettungseinsatz am Weißensee gesorgt. Sechs Menschen konnten mit ihrem Schlauchboot wegen des starken Windes nicht mehr ans Ufer zurückkehren und mussten gerettet werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Weißensee rückte mit einem Einsatzboot aus und brachte alle sechs Personen gemeinsam mit dem Schlauchboot sicher nach Neusach.

Die Freiwillige Feuerwehr Weißensee rückte mit einem Einsatzboot aus und brachte alle sechs Personen gemeinsam mit dem Schlauchboot sicher nach Neusach.

Ein Ausflug auf den Weißensee hat am Sonntagnachmittag ein unerwartetes Ende genommen. Eine sechsköpfige Gruppe geriet mit einem Schlauchboot auf dem See in Schwierigkeiten, als plötzlich ein Gewitter aufzog. Wegen des starken Windes und des hohen Wellengangs war eine Rückkehr aus eigener Kraft nicht mehr möglich.

Elektromotor gegen Wind und Wellen chancenlos

Ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war gegen 12.30 Uhr gemeinsam mit fünf Bekannten mit einem Schlauchboot auf dem Weißensee unterwegs. Das Boot war mit einem Elektro-Außenbordmotor ausgestattet. Als das Wetter plötzlich umschlug, verschlechterten sich die Bedingungen auf dem Wasser innerhalb kurzer Zeit. Starke Windböen und hoher Wellengang machten es dem Bootslenker unmöglich, zum Ausgangspunkt zurückzufahren.

Feuerwehr rückt mit Einsatzboot aus

Die Gruppe setzte daraufhin einen Notruf ab. Die Freiwillige Feuerwehr Weißensee rückte mit einem Einsatzboot aus und brachte alle sechs Personen gemeinsam mit dem Schlauchboot sicher nach Neusach. Die Bootsinsassen waren zwar vollständig durchnässt, blieben laut Polizei jedoch unverletzt.