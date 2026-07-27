Aus Kärnten nach Asien: Fußball-Youngster wechselt vielleicht

Das Talent der WAC Amateure absolviert derzeit ein Probetraining beim Thép Xanh Nam Dinh FC einem dreifachen Meister aus der 400.000-Einwohner-Stadt Nam Dinh, der die vergangene Saison auf dem sechsten Tabellenplatz beendete. Die Verbindung nach Asien hat familiäre Wurzeln: Sein Vater Van Thanh Nguyen kam einst als Flüchtling nach Kärnten und stand früher selbst auf Abruf im österreichischen U16-Nationalteam.

WAC Amateure

Für den Youngster, der neben der österreichischen und vietnamesischen Abstammung durch seine Mutter auch die spanische Staatsbürgerschaft besitzt, wäre der Schritt etwas ganz Besonderes: Im Heimatland seines Vaters zu spielen, bezeichnet er als coolen Schritt. Nguyen lernte das Fußballspielen beim FC KAC, durchlief anschließend die Akademie des Wolfsberger AC und bestritt insgesamt 37 Regionalliga-Partien für die WAC Amateure. Wie sein Vater trug auch er bereits das Trikot der österreichischen U16-Nationalmannschaft unter Manfred Zsak.

Konkrete Gespräche stehen an

Der Kontakt nach Vietnam kam über einen Manager zustande. Seit einer Woche weilt Nguyen nun vor Ort und zeigt sich zuversichtlich: Die Lage sehe sehr gut aus und konkrete Gespräche mit den Klubverantwortlichen stehen für die kommenden Tage an. Während der Wechsel immer konkreter wird, bedauert Gernot Rainer, der Coach der WAC Amateure, den bevorstehenden Abgang, berichtet die Krone. Für ihn ist das bitter, da er den Mittelfeldmann fest als zentralen Leistungsträger für die kommende Saison eingeplant hatte.