100 kostenlose Burger: Fast-Food-Restaurant öffnet wieder

Nach einem rund einmonatigen Umbau öffnet die Burger-King-Filiale an der Südtangente in Wolfsberg am 1. August wieder.

Der Franchisenehmer The Eatery Group hat dafür nach eigenen Angaben einen höheren sechsstelligen Betrag investiert, um den seit 2017 bestehenden Standort an das aktuelle Design- und Servicekonzept der Kette anzupassen.

86 Sitzplätze

Neben mehr Glasflächen an der Außenfassade bietet das Restaurant nach der Modernisierung 86 Sitzplätze im Innenbereich sowie 53 Plätze auf der erweiterten Terrasse. Ergänzend zum Gastronomieangebot stehen am Areal bereits E-Schnellladestationen der OMV und eine MyFlexBox-Paketstation zur Verfügung, während die Getränkestation mit Selbstbedienung erhalten bleibt.

100 Burger

Am Eröffnungstag gibt es Rabattaktionen sowie einen kostenlosen Burger für die ersten 100 Gäste. Die Filiale hat täglich von 10.30 bis 23 Uhr geöffnet und beschäftigt derzeit 18 Mitarbeiter unter der Leitung von Standortleiterin Kim Wirnsberger. Das Unternehmen sucht aktuell noch Verstärkung für das Team.