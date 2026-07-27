„Achtung“ Kamera: Google-Auto in Klagenfurt gesichtet

Neues Bildmaterial für die Kärntner Landeshauptstadt: Das auffällige Kamera-Auto von Google Street View wurde heute wieder in den Straßen von Klagenfurt gesichtet.

Der Internet-Riese aktualisiert derzeit seine digitalen Panoramabilder und Straßenkarten, um Veränderungen im Stadtbild, wie neue Gebäude, geänderte Verkehrsführungen oder sanierte Straßen, aufzunehmen.

Gesichter werden verpixelt

Wer das Fahrzeug mit dem prägnanten Kameraufbau auf dem Dach gesehen hat, muss sich bezüglich des Datenschutzes übrigens keine Sorgen machen: Gesichter von Passanten sowie Autokennzeichen werden vor der Veröffentlichung automatisch unkenntlich gemacht. Wo genau es noch in Kärnten unterwegs sein wird, gibt Google nicht bekannt. Aber generell wird es wahrscheinlich auch in Villach fahren.

Warum fährt Google jetzt?

Google nutzt für Mitteleuropa fast ausschließlich die Sommermonate (meist von Mai/Juni bis September/Oktober). Der Grund ist simpel: lange Tage, optimale Lichtverhältnisse und laubbedeckte Bäume, was zu optisch ansprechenderen Panoramaaufnahmen führt. Wer das Auto sieht, kann davon ausgehen, dass es in den Tagen davor und danach in den umliegenden Straßenzügen und Nachbargemeinden der Region unterwegs ist.