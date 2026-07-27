Europameister & Rekordhalter: Kärntner Wasserski-Star Rauchenwald fliegt zu EM-Gold

Der Krumpendorfer sprang im Finale 68,10 Meter. Das Podest komplettierten Edoardo Marenzi (ITA) und Danylo Flichenko (UKR). Die Kärntnerin Katharina Hafner erreichte im Springen den 5. Platz, der Sieg ging an Iryna Turets (BLR). Kärntens Sportreferent, Landeshauptmann Daniel Fellner und Landessportdirektor Arno Arthofer zeigen sich begeistert von den Leistungen auf internationaler Bühne.

„Grund zur Freude“

„Die erfolgreiche Titelverteidigung von Luca Rauchenwald und die Spitzenplatzierung von Katharina Hafner sind ein Grund zur Freude und ein weiteres dickes Ausrufezeichen für das Sportland Kärnten“, betont Fellner. „Luca hat einmal mehr bewiesen, dass er in der absoluten Weltspitze zu Hause ist. Wir sind stolz auf ihn“, gratuliert der Landeshauptmann dem „Goldburschen“ herzlich. Fellner dankt in diesem Zusammenhang auch den Kärntner Wasserskiclubs und dem Kärntner Wasserskiverband: „Sie zeigen, wie herausragende Nachwuchs- und Aufbauarbeit geht.“ Es sei klares Anliegen seitens des Landes, jungen Sportlerinnen und Sportlern die bestmöglichen Rahmenbedingungen und finanzielle Unterstützung für eine internationale Karriere zu bieten.

„Einmal mehr Sportgeschichte für Kärnten“

Landessportdirektor Arno Arthofer: „Luca Rauchenwald hat mit der erfolgreichen Verteidigung seines Europameistertitels einmal mehr Sportgeschichte für Kärnten geschrieben. Zu dieser herausragenden Leistung gratuliere ich ihm von Herzen. Hinter einem solchen Erfolg stehen unzählige Trainingsstunden, großer persönlicher Einsatz und der unbedingte Wille, immer wieder an die eigenen Grenzen zu gehen. Für das Sportland Kärnten ist dieser Titelgewinn ein starkes Signal weit über die Landesgrenzen hinaus. Gleichzeitig zeigt Luca eindrucksvoll, was mit Leidenschaft, Disziplin und Durchhaltevermögen möglich ist. Damit ist er ein großartiges Vorbild für unsere Kinder und Jugendlichen und eine Inspiration für die nächste Generation von Sportlerinnen und Sportlern.“ Bereits am Dienstag hatte Rauchenwald einen Pro-Bewerb in Georgien gewonnen. Anfang des Monats verbesserte der Sportler des WSC Wörthersee den österreichischen Rekord im Springen in Recetto (Italien) auf 71,1 Meter.