Schluss mit Projekt-Blockaden: Kärntner 10-Punkte-Plan

Jahrelange Verfahren, steigende Projektkosten – oft zum Leidwesen der Steuerzahler – und Investitionen, die aufgrund fehlender Planungssicherheit auf der Strecke bleiben: Immer öfter verzögern Umweltorganisationen standortrelevante Investitionen, obwohl sie häufig keinen unmittelbaren Projektbezug haben oder regional nicht direkt betroffen sind. „Der willkürliche ‚Einspruchstourismus‘ und überbordende NGO-Rechte sind standortschädigend – für die österreichische und die europäische Wirtschaft. Das ist ein handfestes Problem und es ist an der Zeit, dass der Bund hier gegensteuert“, sind sich Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig einig.

NGO-Rechte eingrenzen

Auf Initiative Kärntens wurden bundesländerübergreifend bereits Beschlüsse gefasst, um unverhältnismäßige NGO-Rechte in Verfahren einzugrenzen. Nun geht das Land Kärnten als erstes Bundesland noch einen Schritt weiter: Die auf Öffentliches Wirtschaftsrecht und Europarecht spezialisierte Kanzlei Eisenberger Rechtsanwälte wurde beauftragt, ein Rechtsgutachten zu den Voraussetzungen für die Anerkennung von Umweltorganisationen zu erstellen und konkrete Reformvorschläge für das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVP-G) auszuarbeiten. Die Ergebnisse wurden heute, Montag, im Rahmen einer Pressekonferenz in der Kärntner Landesregierung präsentiert. Im Mittelpunkt des Gutachtens steht die Frage, ob der örtliche Tätigkeitsbereich anerkannter Umweltorganisationen eingeschränkt werden kann, ohne gegen europarechtliche Vorgaben oder die Aarhus-Konvention zu verstoßen. Die Antwort darauf sei eindeutig: „Ja, es gibt Möglichkeiten, den Rahmen neu zu definieren und das Gutachten zeigt auch auf, wie eine solche Regelung aussehen könnte. Wir sind das erste Bundesland, das dafür konkrete Gesetzesvorschläge vorlegt“, so Gruber.

Schuschnig unterstreicht den Reformbedarf

Auch Landesrat Schuschnig unterstreicht den Reformbedarf. „Die Wirtschaftsreferenten der Bundesländer haben dieses Thema bereits mehrfach auf die Tagesordnung gesetzt und entsprechende Beschlüsse gefasst. Dennoch hat sich an den gesetzlichen Grundlagen bisher nichts geändert. Deshalb legen wir nun konkrete Vorschläge vor. Es geht darum, Verfahren zu beschleunigen und Investitionen wieder möglich zu machen“, so der Landesrat. Die Reformvorschläge auf Basis des Gutachtens wurden in einem 10-Punkte-Reformplan zusammengefasst. Dieser sieht unter anderem rechtliche Schranken gegen den sogenannten „Einspruchstourismus“ vor. Demnach soll der Wirkungsbereich von Umweltorganisationen auf ihre tatsächliche Betroffenheit und eine nachweisbare regionale Verankerung beschränkt werden. Eine NGO soll nur dort einspruchsberechtigt sein, wo sie auch tatsächlich tätig ist. „Klingt logisch und einleuchtend, wird aber derzeit in Österreich anders gehandhabt. 69 anerkannte Umweltorganisationen gibt es derzeit in Österreich und 27 davon dürfen auch in ganz Österreich Einsprüche in Verfahren erheben, ganz egal, wo sie ihren Sitz haben“, erklärt Schuschnig.

Pumpspeicherkraftwerk auf der Koralm

Auch aus Sicht der Praxis wird die Dringlichkeit einer Reform von Prof. Dr. Georg Eisenberger unterstrichen: „Wir hören immer wieder von Unternehmen, dass die Länge der Verfahren als auch die hohen Kosten aufgrund von Einsprüchen durch NGOs sie abschrecken. Es ist daher wichtig, dass die Politik in Kärnten diese Initiative setzt, um österreichweit etwas zu verändern“, so Eisenberger. Er nannte Beispiele wie die Errichtung eines Zentrallagers eines großen Möbelherstellers im Burgenland, das über Jahre von einer NGO aus Wien verzögert wurde. Eisenberger: „Die über hundert Arbeitsplätze am Standort hätte man auch Jahre zuvor haben können.“ Auch das Pumpspeicherkraftwerk auf der Koralm sei ein Beispiel für die Problematik: Das Projekt wurde 2015 eingereicht und ist bis heute nicht genehmigt.