Hitze-Hammer für Kärnten: Bis zu 37 Grad erwartet

Nach der kurzen Verschnaufpause kommt die extreme Hitze auch nach Kärnten zurück. Meteorologen rechnen schon in wenigen Tagen mit bis zu 37 Grad – und einer Hitzewelle, die länger anhalten könnte.

Da kommt wohl nicht nur dem ORF-Wetterexperten Sigi Fink das Grausen: Nach den zuletzt wechselhaften Tagen übernimmt jetzt die Hitze das Kommando in Österreich. Ab Dienstag (28. Juli) beginnt laut dem Meteorologen Christian Stefan von der GeoSphere Austria auch in Kärnten eine längere Hitzeperiode.

Erster Höhepunkt der Hitzewelle vor dem Wochenende

„Ab morgen sorgt Hochdruckeinfluss für recht sonniges Wetter. Die Temperaturen werden tagsüber schon um die 30 Grad erreichen“, erklärt der Experte im Gespräch mit 5 Minuten. Am Mittwoch nimmt die Hitze in Kärnten dann noch einmal zu. „Da kommt von Südwesten her sehr warme und heiße Luft zu uns. Da haben wir verbreitet 32 bis 33 Grad als Höchstwerte“, so Stefan. Der erste Höhepunkt der Hitzewelle wird nach derzeitigen Berechnungen am Donnerstag oder Freitag erwartet. Und es wird wieder richtig heiß mit Temperaturen bis 36 und stellenweise sogar 37 Grad.

Magst du heißes Sommerwetter? Ja, je heißer, desto besser! Ich mag es warm, aber nicht zu heiß. Nein, ich mag kühlere Temperaturen lieber. Ist mir egal, ich bin fast nur drinnen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wo es besonders heiß wird

Einen einzelnen Hitze-Hotspot festzulegen, sei derzeit schwierig. Klar ist aber: Vor allem die tiefen Lagen werden kräftig ins Schwitzen kommen. „Recht verbreitet wird es 35 bis 36 Grad geben“, sagt Stefan. „Am ehesten Kandidaten für Hitzehotspots sind Ferlach, der Raum Villach oder auch das Lavanttal.“

Auch in höheren Lagen keine Abkühlung

Doch selbst in höheren Lagen wird die Hitze deutlich spürbar sein. Am Weißensee auf rund 950 Metern Seehöhe werden etwa 33 bis 34 Grad, im Mölltal auf rund 1.000 Metern um die 30 Grad erwartet. „Dort ist es nicht kühl, sondern nur eine Spur weniger heiß“, betont der Meteorologe. Wer wirklich Abkühlung sucht, muss in höhere Gefilde wandern.

So lange soll die Hitzewelle dauern

Nach derzeitigem Stand bleibt Kärnten die große Hitze noch einige Zeit erhalten, nach aktuellen Modellen wahrscheinlich bis Donnerstag nächste Woche (6. August). Wie heiß es in der kommenden Woche genau wird, sei derzeit noch unsicher. „Aber egal, ob wir 37 oder nur 34 Grad haben – es ist eine anhaltende Hitzewelle über einen recht langen Zeitraum zu erwarten“, erklärt der Wetterexperte.

Auch Tropennächte stehen bevor

Mit den steigenden Temperaturen werden auch die Nächte wieder wärmer. Vor allem in den Ballungsräumen kann es auch in der Nacht über 20 Grad haben. „Richtung Wochenende beziehungsweise Donnerstag und Freitag ist vereinzelt mit Tropennächten zu rechnen“, erklärt Stefan. Besonders betroffen seien dicht verbaute Gebiete: „Vor allem die Innenstädte von Klagenfurt und Villach sind dafür prädestiniert.“