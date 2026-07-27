Bürgermeister empört: Kiloweise Lebensmittel im Altpapier entsorgt

Fassungslosigkeit in Wolfsberg: Große Mengen noch genießbarer Lebensmittel wurden in einer Altpapiertonne entsorgt. Auch Wolfsbergs Bürgermeister Alexander Radl ist empört.

Bruchspeck, Käse, Frischkäse und weitere Lebensmittel – alle noch haltbar. Was eigentlich auf einem Esstisch oder bei einer sozialen Einrichtung hätte landen können, wurde vor Kurzem stattdessen in einer Altpapiertonne in St. Margarethen im Lavanttal entsorgt. Wolfsbergs Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ) zeigt sich darüber fassungslos.

„Was braucht’s der Worte mehr?“

Mit Fotos des verschwenderischen Fundes wandte sich der Bürgermeister am Montag (27. Juli) via Social Media an die Öffentlichkeit. Darauf zu sehen sind zahlreiche originalverpackte Lebensmittel, darunter große Stücke Speck und mehrere Packungen Käse. Sein Ärger darüber ist groß. „Lebensmittel – alle noch haltbar – im großen Stil in einer Altpapiertonne in St. Margarethen entsorgt! Was braucht’s der Worte mehr“, so Radl.

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„Bitte nicht so wegwerfen“

Für Radl ist unverständlich, dass genießbare Lebensmittel einfach im Müll landen, obwohl es zahlreiche Möglichkeiten gäbe, sie sinnvoll weiterzugeben. Er schreibt: „Wenn Lebensmittel übrig sind – bitte vielleicht mal über den eigenen Schatten springen und diese sinnvoll abgeben!“ Er verweist auf die Lebensmittel-Kühlschränke in der Markuskirche in Wolfsberg sowie zwischen Pfarrsaal und Kindergarten in St. Stefan, wo Lebensmittel für bedürftige Menschen abgegeben werden können. Darüber hinaus gebe es zahlreiche Organisationen, die sich über Lebensmittelspenden freuen würden. Noch einmal betont er: „Bitte nicht so wegwerfen und schon gar nicht in die Altpapiertonne!“

Fotos sorgen für Kopfschütteln

Das Posting und die Bilder der weggeworfenen Lebensmittel lösen in den sozialen Medien bereits zahlreiche Reaktionen aus. Viele Nutzer zeigen sich fassungslos darüber, dass noch haltbare Lebensmittel im großen Stil entsorgt wurden. Ein User schreibt etwa, dass so ein Verhalten „nicht akzeptabel“ sei und betont: „Lebensmittelverschwendung hat in unserer Gesellschaft keinen Platz – erst recht nicht, wenn es Abgabestellen und Kühlschränke für Bedürftige gibt.“ Eine weitere Nutzerin schreibt: „Einfach schrecklich! Andere müssen jeden Euro umdrehen.“ In dieses Horn stoßen auch viele andere Kommentatoren, etwa mit Beiträgen wie „Das ist echt traurig, wer macht sowas nur und denkt nicht an die, die Hilfe benötigen?“ oder „Jeder hat monatlich zu kämpfen und dann so was, nicht normal.“ Bleibt zu hoffen, dass das Posting des Bürgermeisters Früchte trägt und derartige Großfunde in Zukunft unterbleiben.