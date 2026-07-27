Railjet strandet in St. Paul: „Alle Passagiere müssen aussteigen“

Pech für Railjet-Reisende: Statt in Villach landeten sie am späten Montagnachmittag unfreiwillig auf dem Bahnsteig in St. Paul im Lavanttal. Ein technischer Defekt machte die Weiterfahrt unmöglich.

Für die Passagiere eines Railjets von Wien nach Villach nahm die Reise am Montag (27. Juli) ein unerwartetes Ende. Denn in St. Paul im Lavanttal war vorerst Endstation: Wegen eines technischen Defekts konnte der Zug nicht mehr weiterfahren.

„Alle Passagiere müssen aussteigen“

Der Railjet war planmäßig um 14.41 Uhr in Wien-Meidling gestartet und hätte um 18.24 Uhr in Villach ankommen sollen. Doch nach der Durchquerung des Koralmtunnels kam am Bahnhof St. Paul die Durchsage des Lokführers: Wegen eines Gebrechens im Getriebe könne der Zug nicht mehr weiterfahren. Die Konsequenz: „Alle Passagiere müssen aussteigen.“

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Hoffen auf Platz im nächsten Zug

Ein betroffener Fahrgast schilderte gegenüber 5 Minuten, dass nicht alle Passagiere die unerwartete Zwangspause mit Humor genommen haben und am Bahnhof St. Paul schimpften. Der nächste Zug in die richtige Richtung half nur einigen Wartenden, denn er fuhr nur bis Klagenfurt. Alle, die nach Villach wollten, mussten sich also weiter gedulden – und hoffen, dass der nächste Zug freie Plätze hat.

ÖBB bestätigt technischen Defekt

Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) den Vorfall. Eine Sprecherin erklärt: