Zivildienst-Reform: Fellner fordert Bonus für Ehrenamtliche

Nach der Einigung auf die Wehrdienst-Reform bringt Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner einen neuen Vorschlag ins Spiel: Wer sich schon seit Jahren ehrenamtlich engagiert, soll beim Zivildienst belohnt werden.

Sollte der Zivildienst künftig tatsächlich auf elf Monate verlängert werden, will Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner freiwilliges Engagement berücksichtigt wissen.

Sollte der Zivildienst künftig tatsächlich auf elf Monate verlängert werden, will Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner freiwilliges Engagement berücksichtigt wissen.

Am 27. Juli hat die Bundesregierung die Wehrdienst-Reform beschlossen, am selben Tag kommt aus Kärnten schon ein neuer Vorschlag: Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) regt an, ehrenamtliches Engagement künftig beim Zivildienst zu belohnen. Wer sich bereits über Jahre freiwillig bei Einsatzorganisationen oder Vereinen engagiert hat, soll seine Dienstzeit verkürzen können.

Bonus für freiwilliges Engagement

Hintergrund ist die geplante Reform des Wehr- und Zivildienstes. Ab 1. Jänner 2027 soll der Zivildienst zunächst freiwillig um zwei Monate verlängert werden können. Dieser Prozess wird wissenschaftlich begleitet und evaluiert, ab 2028 greift dann die Wehrdienst-Garantie: Unterschreitet die jährliche Zahl der Grundwehrdiener 15.000 um mehr als 7,5 Prozent, so wird der Zivildienst ab dem Folgejahr dauerhaft verpflichtend um zwei Monate verlängert (9+2). Für diesen Fall schlägt Fellner nun ein Bonus-System vor. Junge Menschen, die sich bereits seit längerer Zeit ehrenamtlich engagieren, möchte Fellner mit „Gut-Tagen“ belohnen. „Je nach Dauer ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit könnte sich deren Zivildienst um die eine oder andere Woche verkürzen“, regt der Kärntner Landeshauptmann ein Bonus-Modell an.

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Reform muss noch durchs Parlament

Die (zunächst freiwillige) Verlängerung des Zivildiensts ist nicht das Einzige, was im Zuge deer Wehrdienst-Reform beschlossen wurde. Neben einer Erhöhung der Vergütung für Grundwehrdiener auf 1.000 Euro pro Monat sieht sie auch verpflichtende Milizübungen und damit eine Verlängerung des Wehrdienstes vor. Damit die Reform tatsächlich umgesetzt werden kann, braucht sie allerdings noch eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat. Die Koalition will deshalb nun Gespräche mit den Oppositionsparteien aufnehmen. Ziel bleibt ein Inkrafttreten mit 1. Jänner 2027.