Gericht entscheidet: Kärntner Feuerwehrmann zu Recht ausgeschlossen

Er machte den Skandal um die umstrittenen Aussagen eines Feuerwehrkommandanten öffentlich – und verlor am Ende selbst seinen Platz in der Wehr. Nun hat das Landesverwaltungsgericht entschieden: Der Ausschluss war rechtens.

Nach den heimlichen Tonaufnahmen aus dem Rüsthaus und dem Rücktritt des Feuerwehrkommandanten ist nun auch der Rechtsstreit um den Ausschluss eines Kameraden entschieden.

Nach den heimlichen Tonaufnahmen aus dem Rüsthaus und dem Rücktritt des Feuerwehrkommandanten ist nun auch der Rechtsstreit um den Ausschluss eines Kameraden entschieden.

Die Tonbandaffäre bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit an der Glan hat ein gerichtliches Nachspiel nach sich gezogen. Dieses ist nun beendet. Das Landesverwaltungsgericht Kärnten hat am 24. Juli entschieden, dass der Ausschluss jenes St. Veiter Feuerwehrmanns, der heimliche Tonbandaufnahmen von seinem Kommandanten angefertigt haben soll, rechtens ist.

Kommandant trat nach „Krippel-Sager“ zurück

Der Fall hatte Anfang des Jahres kärntenweit für Schlagzeilen gesorgt. Über die heimlich angefertigte Aufnahme wurden Aussagen des damaligen Feuerwehrkommandanten bekannt, in denen ein Kamerad massiv beleidigt wurde. Unter anderem fiel der Ausdruck „Krippel“, außerdem soll die schockierende Aussage „Der gehört dorthin, wo ‚Arbeit macht frei‘* steht“ gefallen sein. Die Veröffentlichung der Aufnahme löste große Empörung aus. Der damalige Kommandant trat daraufhin als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit sowie als stellvertretender Abschnittsfeuerwehrkommandant zurück. Als Grund nannte er damals die enorme Belastung für seine Familie und die anhaltende öffentliche Diskussion.

Beleidigter Feuerwehrmann ausgeschlossen

Aus der Feuerwehr St. Veit ausgeschlossen wurde jedoch nicht er, sondern jemand anders und zwar ausgerechnet jener Feuerwehrmann, den der Kommandant mit seinen Aussagen beleidigt haben soll. Der Grund: Er soll für die heimliche Audioaufzeichnung aus dem Rüsthaus verantwortlich sein. Der ausgeschlossene Feuerwehrmann hatte jedoch bestritten, die Tonaufnahme selbst angefertigt zu haben. Nachdem sowohl sein Ausschluss durch die Feuerwehr als auch seine Berufung beim Stadtrat erfolglos geblieben waren, wandte er sich an das Landesverwaltungsgericht. Dieses bestätigte nun die bisherigen Entscheidungen und erklärte den Ausschluss für rechtmäßig. Damit bleibt der Feuerwehrmann weiterhin von der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit ausgeschlossen.

Umfangreiche Ermittlungen

Das Gericht prüfte, ob der Ausschluss nach dem Kärntner Feuerwehrgesetz gerechtfertigt war. Nach einem umfangreichen Ermittlungsverfahren – darunter ein Lokalaugenschein im Rüsthaus, die Einvernahme mehrerer Zeugen sowie die Beiziehung eines Sachverständigen für Informations- und Kommunikationstechnik – kam das Landesverwaltungsgericht zum Ergebnis, dass der Beschwerdeführer Tonaufnahmen einer Zusammenkunft im Aufenthaltsraum des Rüsthauses ohne Wissen und Zustimmung der Anwesenden angefertigt und anschließend weitergegeben hatte.

„Schwere Schädigung der Interessen“

Wie das Gericht in einer Medieninformation erklärte, führte dieses Vorgehen zu einem erheblichen Vertrauensverlust innerhalb der Feuerwehr. Konkret wird erklärt:

Für das Landesverwaltungsgericht Kärnten waren das Anfertigen von

Tonbandaufnahmen im Rüsthaus ohne Wissen und Zustimmung der betroffenen Personen und die Weitergabe der Aufnahmen als schwere Schädigung der Interessen der Freiwilligen Feuerwehr, insbesondere aufgrund des dadurch entstandenen Vertrauensverlustes, zu qualifizieren.“

Außerdem seien die Persönlichkeitsrechte der aufgenommenen Personen verletzt worden, weil diese selbst bestimmen dürfen, wer ihre Stimme aufnehmen oder veröffentlichen darf. Somit erfolgt der Ausschluss des Feuerwehrkameraden nach Ansicht des Landesverwaltungsgerichts zu Recht und die Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen.

*Anmerkung der Redaktion: „Arbeit macht frei“ stand als Toraufschrift über verschiedenen nationalsozialistischen Konzentrationslagern.