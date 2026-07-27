Bis zu 31 Grad: Am Dienstag kehrt der Sommer nach Kärnten zurück

Der Sommer meldet sich eindrucksvoll zurück: Kärnten erwartet am Dienstag viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 31 Grad. Regen bleibt laut Prognose die Ausnahme.

Der Dienstag bringt sommerliches Wetter nach Kärnten. Laut Prognosen der GeoSphere Austria verziehen sich lokale Frühnebelfelder rasch, im Anschluss ist mit strahlendem Sonnenschein zu rechnen. Zwar bilden sich vor allem über den Bergen im Laufe des Tages einige Quellwolken, doch die Regenwahrscheinlichkeit bleibt gering. Dank eines Südwestwinds wird es wärmer als zuletzt: „Nach Frühwerten zwischen 12 und 16 Grad steigt die Temperatur bis zum Nachmittag auf 27 bis 31 Grad“, so die Wetterexperten.