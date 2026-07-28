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/ ©Fotomontage Canva/5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Autofahrer mit Bier und einen Polizisten.
Ein Alkolenker flüchtete in St. Veit an der Glan vor der Polizei.
St. Veit an der Glan
28/07/2026
Montagabend

Alkolenker flüchtete vor der Polizei

Am Montag, gegen 20 Uhr, entdeckte die Polizei einen deutlich beeinträchtigten Fahrer in St. Veit an der Glan. Als sie diesen anhalten wollten, flüchtete der Mann mit senem Auto.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
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Am 27. Juli 2026 gegen 20 Uhr lenkte ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan sein Auto betrunken auf der L71 Klagenfurter Straße in St. Veit an der Glan. Der Lenker missachtete ein deutlich erkennbares Anhaltezeichen der Polizei.

Schwere Alkoholisierung

Der Mann beschleunigte sein Fahrzeug und flüchtete. Nach einer kurzen Nachfahrt konnte der Pkw schließlich angehalten und der Lenker kontrolliert werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Dem 46-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.

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