Vereister Gletscher brachte deutsche Familie in Notlage

Ein 58-jähriger Deutscher unternahm gemeinsam mit seinen beiden Söhnen (16 und 19 Jahre) eine mehrtägige hochalpine Wanderung in der Ankogelgruppe. Der vereiste Gletscher brachte sie dann in eine Notlage.

Eine deutsche Familie kam am Montag bei der Ankogelgruppe in eine alpine Notlage.

Eine deutsche Familie kam am Montag bei der Ankogelgruppe in eine alpine Notlage.

Am 27. Juli 2026 führte die Tour vom Hannoverhaus über den Ankogel und das vergletscherte Kleinelendkees in Richtung Osnabrücker Hütte im Maltatal. Die Familie war lediglich mit herkömmlicher Wanderausrüstung und sogenannten Grödeln unterwegs und verfügte über keine entsprechende Gletscherausrüstung.

Notlage am Gletscher

Gegen 15 Uhr gerieten die drei Bergsteiger im steilen, vereisten Gletscherbereich in eine alpine Notlage und konnten ihren Weg weder fortsetzen noch umkehren. Da in diesem Bereich kein Mobilfunkempfang bestand, wurde der Notruf von anderen Bergsteigern mittels Satellitentelefon abgesetzt. Die drei unverletzten Bergsteiger wurden von der Besatzung des Polizeihubschraubers der Flugeinsatzstelle Klagenfurt aus einer Seehöhe von rund 2.814 Metern geborgen und zur Osnabrücker Hütte geflogen.