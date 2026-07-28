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Bild auf 5 Minuten zeigt Lithium.
Im Gestein der Koralpe schlummern bis zu 30 Millionen Tonnen lithiumhaltiges Erz
Koralpe
28/07/2026
Begehrter Schatz

Tauziehen um „Weißes Gold“ in Kärnten: Jetzt neuer Paukenschlag

Jetzt neuer Paukenschlag Eigentlich sollte auf der Koralpe bei Wolfsberg „weißes Gold“ Lithium für Auto-Batterien abgebaut werden. Doch daraus wird vorerst wohl nichts...

von Bernd Watzka
1 Minute Lesezeit(216 Wörter)
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Nach 15 Jahren planen die Eigentümer nun überraschend einen schnellen Ausstieg. Große Pläne, keine Taten – so lässt sich das jahrelange Tauziehen um den Lithiumschatz auf der Koralpe zusammenfassen. Seit 2011 halten australische Investoren die Schürfrechte. Ein echter Abbau? Bis heute Fehlanzeige. Jetzt folgt der nächste Knalleffekt: Die Besitzer wollen die Mine abstoßen.

Es geht um knapp 100 Millionen Euro

Der Grund für den Rückzug liegt im Norden: Der künftige Eigentümer Critical Metals Corp. will sich künftig auf ein Projekt mit Seltenen Erden in Grönland konzentrieren. Das Kärntner Vorkommen dient dabei offenbar nur noch als profitables Tauschobjekt. Geschätzter Wert: 91 Millionen Euro. „Kurzsichtiger Umgang“ mit Rohstoffen Der anstehende Verkauf zeige „schonungslos, wie kurzsichtig Österreich und Kärnten“ mit ihren Rohstoffen umgehen. „Zuerst wurden die Schürfrechte praktisch verschenkt, dann ein strategisch wichtiger heimischer Bodenschatz ausverkauft“, so Olga Voglauer, Landessprecherin der Grünen Kärnten zu 5 Minuten.

Bild auf 5 Minuten zeigt Lithium.
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Lithium ist ein heiß begehrter Schatz.

Chinesische Käufer klopfen an

Hinter den Kulissen läuft das Wettbieten um den begehrten Kärntner Rohstoff bereits auf Hochtouren. Wie aus Aktionärskreisen bekannt wurde, gibt es schon handfeste Interessenten: Vier chinesische Konzerne und ein europäischer Käufer sollen ein Auge auf die Mine geworfen haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.07.2026 um 07:52 Uhr aktualisiert
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