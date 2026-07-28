Villacher Kirchtag & Reise-Ansturm: Hier droht Stau

Gründe dafür sind der Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg und Bayern. Zusätzlich werden die Sperre der Fernpassstraße am Samstag, 1. August, der Villacher Kirchtag sowie zwei Großveranstaltungen in Wien für Staus und Verzögerungen sorgen.

Reiseverkehr steuert auf den Höhepunkt zu

Der Reiseverkehr steuert an diesem Wochenende unaufhaltsam auf seinen Höhepunkt zu. Rund 3,2 Millionen Schülerinnen und Schüler in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg starten in die Sommerferien. Bereits am Freitagnachmittag erwartet der ARBÖ Staus auf den Transitrouten. Hauptreisetag wird erneut der Samstag sein. An diesem Tag wird die Sperre der Fernpassstraße für zusätzliche Belastungen sorgen.

Die klassischen Staupunkte werden sein: Pyhrnautobahn (A9), vor der Tunnelkette Klaus sowie vor dem Bosruck- und dem Gleinalmtunnel

Tauernautobahn (A10), im Großraum Salzburg sowie vor dem Tauern- und dem Katschbergtunnel

Karawankenautobahn (A11), vor dem Karawankentunnel

Inntalautobahn (A12), im Großraum Innsbruck

Brennerautobahn (A13), vor der Mautstelle Schönberg und im Baustellenbereich bei der Luegbrücke

Zillertalstraße (B169), vor dem Brettfalltunnel mit möglicher Blockabfertigung

Fernpassstraße (B179), im gesamten Verlauf, besonders vor dem Lermooser Tunnel und dem Grenztunnel Vils/Füssen.

Villacher Kirchtag 2026 führt zu Staus

Der 81. Villacher Kirchtag findet heuer von 26. Juli bis 2. August 2026 statt und lockt wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Draustadt. Der ARBÖ empfiehlt eine frühzeitige Anreiseplanung, da es rund um das Kirchtagswochenende zu umfangreichen Straßensperren und Verkehrsbehinderungen in der Villacher Innenstadt kommt. Besonders betroffen sind der Hauptplatz und die umliegenden Gassen. Für eine stressfreie und sichere Anreise rät der ARBÖ dringend zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Die Kärntner Linien bieten mit dem Kirchtags-BUS verlängerte Betriebszeiten bis spät in die Nacht. Auch die ÖBB-S-Bahn-NightLine fährt zusätzliche Spätverbindungen, unter anderem nach Klagenfurt, Spittal und Hermagor. Wer den offiziellen Kirchtagsherz-Anstecker trägt, kann viele dieser Sonderverbindungen kostenlos nutzen. Zusätzlich stehen Tourismus-Shuttles vom Faaker See und vom Ossiacher See zur Verfügung. Der Shuttle vom Ossiacher See ist mit dem Kirchtagsherz kostenlos. Auch bei den Postbus-Sonderlinien in die umliegenden Ortsteile gilt: Mit dem Anstecker ist die Fahrt ab 18:00 Uhr kostenlos. Der ARBÖ warnt vor starkem Verkehrsaufkommen auf der Südautobahn (A2) sowie auf den Bundesstraßen rund um Villach und empfiehlt, möglichst auf das Auto zu verzichten oder Park-and-Ride-Angebote zu nutzen.

Samstag als Reisetag vermeiden

Der ARBÖ empfiehlt, den Samstag nach Möglichkeit als Reisetag zu vermeiden und auf Freitag oder Sonntag auszuweichen. An diesen beiden Tagen ist die Staugefahr etwas geringer. Am Samstag, 1. August, wird die Fernpassstraße (B179) in Tirol, wie bereits im Juni, von 09:45 bis 12:00 Uhr wegen angemeldeter Versammlungen von Bürgerinitiativen in den Bezirken Reutte und Imst für den gesamten Verkehr gesperrt. Betroffen sind die Bereiche Reutte/Katzenberg und Nassereith/Rastland. Eine Durchfahrt über den Fernpass ist während dieser Zeit weder in Richtung Süden noch in Richtung Norden möglich. Gleichzeitig wird auch die Hahntennjochstraße (L246) gesperrt. Sie steht daher nicht als Ausweichroute zur Verfügung. Lokale Landes- und Gemeindestraßen entlang der Fernpassstraße (B179) dürfen nur von Anrainerinnen und Anrainern, an- und abreisenden Gästen sowie dem sonstigen Quell- und Zielverkehr benutzt werden. Für Einsatzfahrzeuge bleiben die Straßen geöffnet.

Lange Staus

Der ARBÖ erwartet bereits vor Beginn der Sperre längere Staus, Verzögerungen und Blockabfertigungen vor dem Lermooser Tunnel und dem Grenztunnel Vils/Füssen. Grund dafür ist der an diesem Wochenende besonders starke Reiseverkehr. Auch auf der deutschen Bundesautobahn A7 ist zumindest abschnittsweise zwischen Kempten und Füssen mit starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die Fernpassroute sollte am Samstag nach Möglichkeit gemieden und großräumig umfahren werden. Wer von Süddeutschland nach Tirol, Südtirol oder Italien unterwegs ist, sollte je nach Reiseziel über die Inntalautobahn (A12), die Brennerautobahn (A13), die Rheintalautobahn (A14) oder – nur bedingt – über Mittenwald, Scharnitz, Seefeld und Zirl auf der Seefelder Straße (B177) ausweichen. Aber auch auf diesen Routen werden sich Staus und Verzögerungen kaum vermeiden lassen.

Fußballmatch und Isle of Summer sorgen für mehr Verkehr in Wien

Auch in Wien ist an diesem Wochenende einiges los. Fans elektronischer Musik kommen am Samstag, 1. August, beim „Isle of Summer“-Festival auf der Donauinsel auf ihre Kosten. Am Sonntag, 2. August, trifft der SK Rapid im Allianz Stadion auf den SCR Altach. Das „Isle of Summer“-Festival findet am 1. August auf der Donauinsel zwischen den U6-Stationen Handelskai und Neue Donau statt. Zu der Veranstaltung werden rund 18.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Verzögerungen sind auf der Donauuferautobahn (A22), der Südosttangente (A23), am Handelskai, auf der Adalbert-Stifter-Straße sowie auf den Zufahrten über die Floridsdorfer Brücke und die Brigittenauer Brücke möglich. Da rund um das Veranstaltungsgelände nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen, empfiehlt der ARBÖ die Anreise mit der U6. Geeignete Park-and-Ride-Anlagen befinden sich unter anderem in Spittelau, an der Perfektastraße und in Siebenhirten.

Bundesligaspiel

Am Sonntag, 2. August, findet im Allianz Stadion das Bundesligaspiel zwischen dem SK Rapid und dem SCR Altach statt. Das Spiel beginnt um 19:00 Uhr. Verzögerungen rund um das Allianz Stadion, insbesondere in der Deutschordenstraße, der Hadikgasse, der Keißlergasse und der Linzer Straße, werden vor und nach dem Match nicht ausbleiben.

Der ARBÖ rät zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. „Mit der U-Bahn-Linie U4 sowie den Straßenbahnlinien 49 und 52 ist das Allianz Stadion sehr gut erreichbar“, weiß der ARBÖ-Informationsdienst.