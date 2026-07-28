Stau auf der A2: Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Derzeit kommt es auf der A2 Richtung Klagenfurt zwischen Velden und Pörtschach zu einem Stau. Es kam zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen.

Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen sorgt für Stau auf der A2.

Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen sorgt für Stau auf der A2.

Auf der A2 in Richtung Klagenfurt ist ein Unfall passiert. Die ASFINAG meldet derzeit einen 3,4 Kilometer langen Stau. Mehrere Fahrzeuge sind involviert.

Kilometerlanger Stau

Auf der A2 Süd Autobahn Richtung Klagenfurt zwischen Velden Ost (km 342.4) und Pörtschach West (km 338.9) gab es einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Der erste Fahr- und der Pannenstreifen sind derzeit gesperrt. Es gibt laut ASFINAG einen 3,4 Kilometer langen Stau. Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.07.2026 um 08:32 Uhr aktualisiert