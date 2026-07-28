Fast 9.000 Kärntner holten sich Steuergeld zurück

Der Ansturm war groß: Rund 9.000 AK-Mitglieder nutzten im März und Mai die AK-Steuerspartage 2026, um sich bei der Arbeitnehmerveranlagung (ANV) professionelle Hilfe zu holen.

Durch die Hilfe der Arbeiterkammer konnten sich zahlreiche Kärntner Geld zurück holen.

Durch die Hilfe der Arbeiterkammer konnten sich zahlreiche Kärntner Geld zurück holen.

Das hat sich gelohnt, wie eine beeindruckende Bilanz der Arbeiterkammer Kärnten zeigt.In den neun Wochen der Aktionszeiträume (2. März bis 3. April und 4. bis 30. Mai) unterstützten die Expertinnen und Experten in Klagenfurt und den Bezirksstellen insgesamt 8.798 Kärntnerinnen und Kärntner. Das Ergebnis: Mehr als 6,6 Millionen Euro an zu viel bezahlter Steuer wurden den Menschen zurückgezahlt.

Bemerkenswerte Sonderfälle

„Geld, das die Menschen ohne unsere professionelle und kostenlose Hilfe nicht erhalten hätten“, betont AK-Präsident Günther Goach. Besonders die seit Oktober 2025 verpflichtende Zwei-Faktor-Authentifizierung bei FinanzOnline stellte viele vor Hürden, die dank der AK-Kampagne jedoch gemeistert wurden. Neben Dauerbrennern wie dem Familienbonus Plus und dem Pendlerpauschale gab es heuer einige bemerkenswerte Sonderfälle.

Konkrete Einzelfälle zeigen enormes Potenzial Künstliche Befruchtung: Eine Kärntnerin konnte die Ausgaben für eine In-vitro-Fertilisation (mitsamt Labor und Kilometergeld von rund 3.000 Euro) erfolgreich als außergewöhnliche Belastung geltend machen und freute sich über eine Steuergutschrift von über 1.200 Euro .

Pflegegeldbezieherin (94): Eine Seniorin hatte jahrelang nur geringe Beträge über den automatischen Ausgleich erhalten. Durch die Nachholung der tatsächlichen Kosten für Pflegedienste, Apotheken und Ärzte für die letzten fünf Jahre gab es eine Gutschrift von 8.000 Euro .

Familie mit Teilzeit und Pension: Ein Ehepaar dachte, ein Ausgleich lohne sich nicht. Dank optimaler Aufteilung des Familienbonus und Kilometergeldern für die Mutter holte die AK knapp 9.000 Euro für die letzten drei Jahre zurück.

Alleinerziehende Mutter: Nach dem Tod ihres Mannes holte sich eine Mutter von drei Kindern Unterstützung. Durch Alleinverdienerabsetzbetrag, Kindermehrbetrag und Mehrkindzuschlag gab es für 2025 knapp 3.500 Euro zurück.

Auch außerhalb der AK-Tage kostenlose Hilfe

Wer die Fristen verpasst hat oder Unterstützung braucht: Die AK Kärnten bietet ihren Mitgliedern ganzjährig eine kostenlose und professionelle Beratung bei der Arbeitnehmerveranlagung an. Alle Infos, Formulare und Erklär-Videos gibt es online unter kaernten.arbeiterkammer.at/steuer.