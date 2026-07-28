/ ©FF St. Paul
Baum stürzte auf Stromleitung
Am Montag am frühen Nachmittag, wurde die Feuerwehr Klein St. Paul zu einem technischen Einsatz gerufen.
Am Montag wurde die FF Klein St. Paul zu einem technischen Einsatz im Flatnitzgraben alarmiert. Ein Baum ist über die Straße und auf eine Stromleitung gestürzt. Nachdem die Kelag den Strom abgeschaltet hat, wurde der Baum entfernt und die Straße konnte wieder freigegeben werden.
Im Einsatz standen:
RLFA
LFA
PI Klein St. Paul
KELAG Störungsdienst
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