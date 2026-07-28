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/ ©FF St. Paul
Bild auf 5 Minuten zeigt einen Feuerwehreinsatz
Am Montag wurde die Feuerwehr Klein St. Paul zu einem Einsatz gerufen.
Flatnitzgraben
28/07/2026
Einsatz

Baum stürzte auf Stromleitung

Am Montag am frühen Nachmittag, wurde die Feuerwehr Klein St. Paul zu einem technischen Einsatz gerufen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(52 Wörter)
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Am Montag wurde die FF Klein St. Paul zu einem technischen Einsatz im Flatnitzgraben alarmiert. Ein Baum ist über die Straße und auf eine Stromleitung gestürzt. Nachdem die Kelag den Strom abgeschaltet hat, wurde der Baum entfernt und die Straße konnte wieder freigegeben werden.

Im Einsatz standen:

RLFA

LFA

PI Klein St. Paul

KELAG Störungsdienst

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