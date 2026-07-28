Baum stürzte auf Stromleitung

Am Montag wurde die FF Klein St. Paul zu einem technischen Einsatz im Flatnitzgraben alarmiert. Ein Baum ist über die Straße und auf eine Stromleitung gestürzt. Nachdem die Kelag den Strom abgeschaltet hat, wurde der Baum entfernt und die Straße konnte wieder freigegeben werden.

Im Einsatz standen: RLFA LFA PI Klein St. Paul KELAG Störungsdienst