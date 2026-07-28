Tourismusreform in Kärnten: „Landkarte wird komplett neu geordnet“

Die Kärntner Tourismusreform nimmt weiter Gestalt an: Das Land stellt seine Tourismuslandschaft komplett neu auf. Die Landesregierung hat die Organisation der neuen Tourismusverbände und weitere zentrale Details beschlossen.

Die Kärntner Landesregierung hat die nächsten Schritte in Bezug auf die Tourismusreform beschlossen.

Die Kärntner Landesregierung hat die nächsten Schritte in Bezug auf die Tourismusreform beschlossen.

Die größte Tourismusreform der vergangenen Jahrzehnte in Kärnten geht in die nächste Phase. Die Landesregierung hat am Dienstag (28. Juli) fünf Verordnungen beschlossen, mit denen das im Frühjahr verabschiedete Tourismusgesetz nun konkret umgesetzt wird. Damit wird unter anderem festgelegt, wie die neuen Tourismusverbände organisiert werden und wann sie ihre Arbeit aufnehmen.

Neun Verbände ersetzen 125 Organisationen

Die Herzstück der Reform betrifft die Struktur des Kärntner Tourismus. Ab 1. Jänner 2027 werden die derzeit 125 Tourismusorganisationen durch neun Tourismusverbände ersetzt. Diese sollen künftig gemeinsam mit der Kärnten Werbung den Tourismus im Land organisieren und vermarkten. „Mit den neuen Tourismusverbänden wird die Landkarte im Kärntner Tourismus jedenfalls komplett neu geordnet“, so Tourismusreferent Sebastian Schuschnig (ÖVP). Nach Angaben des Landes orientieren sich die neuen Verbände großteils an den bisherigen Tourismusregionen. Änderungen gibt es lediglich bei den Gemeinden Zell und Feldkirchen, die auf eigenen Wunsch anderen Verbänden zugeordnet werden.

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Neue Erlebnisräume kommen

Neu eingeführt werden außerdem sogenannte Erlebnisräume, etwa rund um Seen oder Täler. Jeder Tourismusverband muss künftig flächendeckend in einen bis drei Erlebnisräume gegliedert werden. Dadurch soll innerhalb der neuen Tourismusverbände die Zusammenarbeit vor Ort verbessert werden. Dafür wird es eigene Erlebnisraummanager geben, die als Ansprechpartner für Gemeinden und Tourismusbetriebe dienen. Wer hier an einen Marketingschmäh denkt, dem setzt Schuschnig entgegen:

Diese Erlebnisräume sind kein Marketing-, sondern ein Managementinstrument. Sie werden nicht zum Gast wirken, sondern nach innen und sollen innerhalb der neuen Verbände eine touristische Bündelung des Managements ermöglichen und die lokalen Akteure einbinden.“

Die neuen Tourismusverbände sollen sich nach der Sommersaison konstituieren. Die ersten Vorstandswahlen sind laut Land für Ende September beziehungsweise Anfang Oktober vorgesehen.

©Büro LR Schuschnig Tourismusreferent Sebastian Schuschnig ist überzeugt von den neuen Erlebnisräumen.

Mehr Geld für Tourismusprojekte

Mit den nun beschlossenen Verordnungen werden auch die finanziellen Rahmenbedingungen geregelt. Künftig sollen laut Land rund 70 Millionen Euro pro Jahr in die Kärntner Tourismusbranche fließen. Davon profitieren die neuen Tourismusverbände, die Kärnten Werbung sowie ein neuer Infrastruktur- und Mobilitätsfonds. Allein aus diesem Fonds sollen künftig jährlich rund acht Millionen Euro für touristische Infrastrukturprojekte bereitstehen. Grundlage dafür werden mehrjährige regionale Tourismuskonzepte sein.

Aufenthaltsabgabe kommt noch heuer

Die Tourismusreform war bereits im März vom Kärntner Landtag beschlossen worden und sorgte damals für intensive Diskussionen. Neben der Neuorganisation der Tourismusverbände bringt sie auch die vieldiskutierte einheitliche Aufenthaltsabgabe mit sich. Schon ab November zahlen Gäste landesweit 4,50 Euro pro Nacht, auf Campingplätzen 4 Euro. Dafür ist die Nutzung des öffentlichen Verkehrs in der Aufenthaltsabgabe enthalten.

Team Kärnten sieht Forderungen erfüllt

Zufrieden über die heute beschlossenen Verordnungen ist man im Team Kärnten. „Mit der starken Reduktion der touristischen Einheiten und der Stärkung der unternehmerischen Verantwortung sowie des Einflusses der Betriebe, werden maßgebliche Team Kärnten-Forderungen in der neuen Rechtslage erfüllt, für die wir uns jahrelang eingesetzt haben“, so Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer, der sich gleichzeitig einen „Investitionsbooster“ wünscht; „Betriebe, die investieren, heben die gesamte Qualität des touristischen Angebotes.“

©Team Kärnten Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer ist mit der Reduktion der Tourismuseinheiten zufrieden.

NEOS sehen „Schritt in die richtige Richtung“

Auch die NEOS begrüßen die Reduktion der Tourismuseinheiten. „Die Verschlankung von 125 auf zehn Tourismuseinheiten ist ein Schritt in die richtige Richtung. Entscheidend wird aber sein, dass die neuen Tourismusverbände nicht wieder mit Posten und Funktionären aufgebläht werden. Kärnten braucht schlanke Strukturen und eine starke gemeinsame Tourismusmarke, die über die Landesgrenzen hinaus strahlt“, so Landessprecher Janos Juvan.