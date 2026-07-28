Hygieneartikel werden knapp: Caritas ruft Kärntner zu Spenden auf

Ein Blick in den Hygieneschrank der Caritas Kärnten macht betroffen: Wo sonst dringend benötigte Hygieneartikel gelagert werden, herrscht aktuell gähnende Leere. Die Caritas bittet nun um Hilfe.

Shampoo, Zahnpasta oder Waschmittel sind für die meisten Kärntnerinnen und Kärntner eine Selbstverständlichkeit. Doch für viele Menschen, die zur Caritas-Sozialberatung kommen, sind genau diese Dinge oft unerschwinglich und sie sind dankbar über entsprechende Sachspenden. Doch jetzt ist das Lager der Caritas Kärnten beinahe leer und die Organisation bittet die Bevölkerung dringend um Unterstützung.

„Das Lager ist nahezu leer“

Mit einem eindringlichen Aufruf in den sozialen Medien macht die Caritas am Montag (27. Juli) auf die aktuelle Situation aufmerksam. Gezeigt wird ein Bild ihres Hygieneschranks, der nur noch sehr karg befüllt ist. Dazu schreiben die Verantwortlichen:

So schaut es aktuell in unserem Hygieneschrank in der Sozialberatung aus! Es sind nur noch Restposten da. Das Lager für Hygieneartikel ist nahezu leer!“

Über den Hygieneschrank werden Menschen versorgt, die sich selbst grundlegende Drogerieartikel nicht leisten können. Dazu zählen Familien ebenso wie Alleinstehende, die sich in einer schwierigen finanziellen Situation befinden.

Diese Hygieneartikel werden benötigt

Besonders dringend benötigt werden derzeit nach Angaben der Caritas folgende Hygieneartikel:

Duschgel, Shampoo und Deo

Zahnpasta, Zahnseide und Mundspülung

Handcreme, Gesichtscreme und Bodylotion

Waschmittel und Weichspüler

Spenden in Klagenfurt möglich

Wer helfen möchte, kann die Hygieneartikel direkt bei der Sachspendenannahmestelle der Caritas Kärnten in der Adolf-Kolping-Gasse 6 in Klagenfurt abgeben. Geöffnet ist diese von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17.30 Uhr. Zum Schluss richtet die Caritas noch einen herzlichen Dank an alle, die helfen: „DANKE euch fürs Bringen, Teilen, Kümmern!!! Für alle, denen es am Nötigsten fehlt.“