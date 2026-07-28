Hitzewelle rollt an: Hier könnt ihr euch in Kärnten kostenlos abkühlen
Wer bei Temperaturen von weit über 30 Grad eine schnelle Abkühlung sucht, muss nicht zwangsläufig Eintritt fürs Strandbad bezahlen. In Kärnten gibt es rund 30 freie Seezugänge – wir zeigen euch, wo sie sind.
„Privatgrund“, „Kein Durchgang“ oder hohe Eintrittspreise: Wer sich im Sommer spontan in einem Kärntner See abkühlen möchte, stößt oft auf derartige Hürden. Doch wer sich nur kurz abkühlen möchte, muss nicht unbedingt ein teures Strandbad besuchen. Mittlerweile stehen in Kärnten rund 30 freie Seezugänge zur Verfügung – gerade angesichts der nahenden Hitzewelle eine kleine Erleichterung. Wir zeigen euch, wo ihr kostenlos ins kühle Nass springen könnt.
Achtmal kostenlose Abkühlung am Wörthersee
Am Wörthersee gibt es mittlerweile acht kostenlose Seezugänge:
- Vor Velden: An der L96 Wörthersee Südufer Straße bei Kilometer 18,00 findet sich auf der rechten Straßenseite (von Klagenfurt kommend) ein Seezugang. Über einen parallel zur Straße verlaufenden Waldweg und anschließend einen steilen Abstieg erreichbar.
- Bei Bad Saag: Direkt am Wörthersee-Radweg (R4) gelegen ca. 400 Meter nach der Eisenbahn-Unterführung Saag. Der langgezogene Uferstreifen ist von Schilf und Laubbäumen umgeben.
- Vor Reifnitz: Rund 850 Meter vor Reifnitz an der Wörthersee-Süduferstraße von Klagenfurt kommend.
- Techelsberg: Einer der neuesten freien Seezugänge. Rund 200 Quadratmeter Badefläche direkt am beliebten Wörthersee-Radweg (R4).
- Vor der Teixelbucht: An der Wörthersee-Süduferstraße bei Kilometer 11,3, etwa 600 Meter vom bisherigen Zugang entfernt.
- Bei der Kapuzinerinsel: Großer Badeplatz mit Holzbänken und Tischen, im Sommer besonders beliebt.
- Vor Auen: Kleiner Badeplatz zwischen Cap Wörth und dem Golfclub Kärnten in Dellach.
- Beim Radlertreff in Krumpendorf: Direkt am Radweg R4 zwischen dem Kropfitschbad und dem Radlertreff.
Jeweils zwei Zugänge am Faaker See und Ossiacher See
Am Faaker See gibt es zwei kostenlose Badeplätze:
- Siedlerstrand: Am Ende der Siedlerstraße nahe dem Camping Arneitz.
- Westufer hinter dem Bundessportheim: Bewaldeter Badeplatz beim Bundessportzentrum in Drobollach.
Auch am Ossiacher See gibt es zwei öffentliche Seezugänge:
- Bei Bodensdorf: Am Ende der Ortschaft Bodensdorf können von Villach Kommende beim Trafohäuschen rechts abbiegen und nach etwa 130 Meter Fußweg gelangen sie zu einem Seezugang zwischen zwei Hecken. Die kostenlose Bademöglichkeit befindet sich neben der Badeanlage Unterberg.
- Bei Steindorf: Biegt man von Villach kommend in Steindorf nach der Eishalle Richtung Seecampingplatz Nagele ab, gelangt man über einen schmalen Steig zu einem freien Seezugang, der von einem Holzzaun und Hecken umgeben ist.
Nutzt ihr die Möglichkeit der freien Seezugänge in Kärnten?
Millstätter See hat fünf freie Zugänge
Der Millstätter See bietet gleich fünf kostenlose Bademöglichkeiten:
- Parkplatz Tschall: An der Gemeindegrenze zwischen Seeboden und Millstatt.
- Klauberpark: Großer öffentlicher Badeplatz in Seeboden.
- Am Südufer: Direkt am Millstätter-See-Radweg R2b.
- Nahe der Schiffsanlegestelle Dellach-Sappl: Große Liegewiese mit direktem Seezugang.
- Bank im See: Beliebter Badeplatz mit traumhaftem Blick auf den See.
Weitere kostenlose Seezugänge in Kärnten
Und auch an anderen Kärntner Seen gibt es zahlreiche kostenlose Badeplätze:
- Weißensee: Freier Seezugang am Südufer.
- Keutschacher See: Beim Reifnitzbach in der Nordostbucht.
- Rauschelesee: Rund 500 Meter östlich des Strandbades.
- Afritzer See: Zwei freie Zugänge – in Afritz am See sowie am Nordufer.
- Feldsee (Brennsee): An der Seestraße am Nordufer.
- Aichwaldsee: Öffentlicher Seezugang südlich des Faaker Sees.
- Hörzendorfer See: Direkt neben einem Restaurant mit Seeblick.
- Sternsee: Mit Liegewiese direkt am Glockner-Radweg.
- Reßnigteich: Direkt am Drauradweg.
- Linsendorfer See: Ruhige Badestelle an der Linsendorfer Schleife.
- Kucher Au: Öffentlich zugängliches Badegewässer bei St. Margareten.
- Freibacher Stausee: Badeplatz mit Imbissmöglichkeit vor Ort.
- Falkertsee: Höchstgelegener kostenloser Seezugang Kärntens.