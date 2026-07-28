Heißer Mittwoch in Kärnten erwartet: Wärmegewitter möglich

Ein Hochdruckeinfluss bringt am Mittwoch sonniges und trockenes Wetter nach Kärnten. Am Nachmittag können sich vor allem über den Bergen einige Quellwolken bilden und wie die Meteorologen von der GeoSphere Austria prognostizieren, kann es im Westen und Norden des Landes zu einigen Wärmegewittern kommen. Nach angenehmen Frühtemperaturen von 12 bis 17 Grad zeigen sich die ersten Auswüchse der erwarteten Hitzewelle: Die Höchstwerte erreichen 34 Grad.