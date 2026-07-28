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Hitze & Gewitter Kärnten
Der Mittwoch wird in Kärnten heiß, auch Gewitter sind möglich.
Kärnten
28/07/2026
Wetterprognose

Heißer Mittwoch in Kärnten erwartet: Wärmegewitter möglich

Auf die Kärntnerinnen und Kärntner wartet ein heißer Mittwoch. Am Nachmittag kann es mancherorts auch krachen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)
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Ein Hochdruckeinfluss bringt am Mittwoch sonniges und trockenes Wetter nach Kärnten. Am Nachmittag können sich vor allem über den Bergen einige Quellwolken bilden und wie die Meteorologen von der GeoSphere Austria prognostizieren, kann es im Westen und Norden des Landes zu einigen Wärmegewittern kommen. Nach angenehmen Frühtemperaturen von 12 bis 17 Grad zeigen sich die ersten Auswüchse der erwarteten Hitzewelle: Die Höchstwerte erreichen 34 Grad.

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