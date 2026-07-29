Millionenprojekt: Sanierung der B106 geht in die nächste Runde

Die fast 70 Jahre alte B106 bekommt ihr nächstes Update: Mit einem neuen Beschluss bringt das Land Kärnten die Generalsanierung weiter voran. Mehr als zwölf Millionen Euro sollen insgesamt investiert werden.

Die Generalsanierung der B106 Mölltal-Straße wird fortgesetzt. Die Kärntner Landesregierung hat in der Regierungssitzung am Dienstag (28. Juli) die Planungsleistungen für die noch ausstehenden Bauabschnitte beschlossen. Dafür werden rund 900.000 Euro investiert, die eigentlichen Bauarbeiten sollen schrittweise folgen.

Schäden beeinträchtigen Sicherheit

Die fast 70 Jahre alte Fahrbahn zwischen Möllbrücke und Winklern weist laut Land zahlreiche Schäden auf, die die Verkehrssicherheit und die Anrainer beeinträchtigen. Deshalb läuft seit 2023 eine umfassende Sanierung der Strecke. Insgesamt ist das Projekt in acht Sanierungsblöcke mit 22 Bauabschnitten gegliedert.

Planung für weitere Abschnitte startet

Nachdem die ersten vier Sanierungsblöcke bereits umgesetzt wurden oder sich derzeit in Bau befinden, geht es nun um die Blöcke fünf bis acht. Betroffen sind insgesamt zwölf Abschnitte in den Gemeinden Reißeck, Obervellach, Flattach und Stall im Mölltal. Die Planungen beginnen gestaffelt. Bereits in diesem Sommer startet die Detailplanung für den Abschnitt Polan–Napplach, der Baubeginn ist dort für 2027 vorgesehen.

Mehr als zwölf Millionen Euro

Für die Sanierung setzt das Land erneut auf die sogenannte „Neubau-light“-Methode. Dabei wird die bestehende Betondecke abgetragen und als Tragschicht wiederverwendet, anschließend erhält die Straße einen neuen Asphaltbelag. Insgesamt sollen laut Land mehr als zwölf Millionen Euro in die Erneuerung der B106 fließen. Wie hoch die endgültigen Kosten ausfallen, soll nach Abschluss der nun beschlossenen Planungen feststehen. „Die Generalsanierung der Mölltal Straße ist eines der zentralen Infrastrukturprojekte in Oberkärnten. Eine unverzichtbare Lebensader für die Bevölkerung, aber auch für die regionale Wirtschaft und den Tourismus vor Ort“, betont Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP).