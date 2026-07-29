"Servus, i bin die Mia" - so stellte sich Kärntens erste KI-Influencerin vor wenigen Tagen auf den Social-Media-Plattformen Instagram und Facebook vor. Was sagt ihr dazu?

Eine KI-Influencerin präsentiert Kärnten von einer ganz neuen Seite.

Eine KI-Influencerin präsentiert Kärnten von einer ganz neuen Seite.

Dass es sich bei Mia Madl um eine KI-Influencerin handelt, geht bereits transparent aus der Caption hervor. Das Ziel dieser virtuellen Figur ist es offenbar, die Vorzüge Kärntens aufzuzeigen. Dabei gibt sie Empfehlungen für Ausflugsziele, regionale Unternehmen sowie beliebte Café-Locations im Bundesland.

Sechs Beiträge, 20 Follower

„Ich möchte euch die schönsten Seiten Kärntens und Österreichs zeigen und dabei besondere Orte, regionale Geschichten und kleine Lieblingsplätze entdecken“, führt Mia in ihrem ersten Posting aus. Inzwischen sind es bereits sechs. Ihr erstes Abenteuer hat die KI-Influencerin auf die Petzen geführt. Inzwischen „war“ Mia aber auch schon in einem Café am Alten Platz in Klagenfurt, an der Uferpromenade in Pörtschach am Wörthersee, am Gigi D’Agostino Konzert auf der Schlosswiese in Moosburg, in den City Arkaden sowie auf der Gerlitzen.

Was hältst du von KI-Influencerin Mia? Tolle Idee: Mal was Neues, um Kärnten zu präsentieren. Ganz nett, aber ohne echte Emotionen und echte Erlebnisse fehlt mir da einfach was. Mir egal: Hauptsache, die Bilder sind schön und die Location-Tipps stimmen! Echt jetzt?! Mir reichen die echten Influencer. Ein bisschen unheimlich. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wie steht ihr persönlich zu Mia?

Wer hinter der digitalen Persönlichkeit steht, ist derzeit noch unklar. Auf eine schriftliche Anfrage der 5-Minuten-Redaktion bei der KI-Influencerin gab es bislang noch keine Rückmeldung. Was ist eure Meinung zu der neuen KI-Influencerin?