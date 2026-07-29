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/ ©Montage: 5 Minuten & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt ein Thermometer und den Wörthersee.
Eine ganze Woche lang soll die Hitzewelle in Kärnten anhalten.
Kärnten
29/07/2026
Prognose zeigt

Höchstwerte bis zu 37 Grad: So lange wird Kärnten von der Hitze geplagt

Echte Gluthitze kommt auf Kärnten zu. In den kommenden sieben Tagen werden Höchstwerte zwischen 35 und 37 Grad erwartet. Darum wird nun erneut der Hitzeschutzplan aktiviert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(177 Wörter)
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Ab Donnerstag steigert sich die Hitzebelastung deutlich. Laut ersten Prognosen der GeoSphere Austria werden Höchstwerte zwischen 35 und 37 Grad in Kärnten erwartet. Zwar ist auch mit lokalen Wärmegewittern zu rechnen, diese bringen jedoch nur kurze Abkühlung. Tatsächlich dürfte die Gluthitze zumindest eine Woche – bis Donnerstag, den 6. August 2026 – anhalten. Darum wurde vonseiten des Landes erneut der Hitzeschutzplans aktiviert. Damit greifen konkrete Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Gruppen – im Fokus stehen vor allem ältere Menschen, Kinder und chronisch kranke Personen.

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„Hitzewarnungen sind kein Alarmismus“

Rund 900 Einrichtungen – darunter Pflegeheime, Krankenhäuser, Rettungsdienste und Kinderbetreuungseinrichtungen – wurden bereits über empfohlene Sofortmaßnahmen informiert. Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) warnt: Die Hitzebelastung würde sehr häufig unterschätzt werden und schon einzelne heiße Tage können das Gesundheitsrisiko deutlich erhöhen. „Hitzewarnungen sind kein Alarmismus. Sie sind ein Zeichen von Verantwortung. Vielleicht nicht für alle spürbar – aber für viele lebenswichtig“, so Prettner abschließend.

Wichtige Tipps für heiße Tage:

  • Ausreichend trinken, am besten Wasser oder ungesüßten Tee – auch ohne Durstgefühl.
  • Körperliche Anstrengung möglichst vermeiden, besonders zwischen 11 und 17 Uhr.
  • Wohnräume kühl halten: früh lüften, danach abdunkeln und Fenster geschlossen halten.
  • Vorsicht bei Medikamenten, da manche die Wärmeregulation beeinflussen können – im Zweifel ärztlich abklären.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Landesrätin Beate Prettner.
©LPD Kärnten/Vouk
Am Foto: Gesundheitslandesrätin Beate Prettner
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2026 um 09:32 Uhr aktualisiert
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