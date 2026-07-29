Wolfsmanagement in Tirol und Kärnten: Jetzt erging Beschwerde an EU-Kommission

Die Abschüsse von immer noch geschützten Wölfen, besonders jene, die für die Wissenschaft besendert waren, wie in Kärnten, aber auch in Tirol, könnten nun Folgen haben.

Die italienische Organisation „Io non ho paura del lupo APS“ hat gemeinsam mit der Austrian Nature Conservation Alliance (ANCA) eine formelle Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht.

Beschwerde gegen Wolfsmanagement

Wie berichtet, wurde im Mölltal der Wolf „Andre“ und in Tirol der Wolf „Mirco“ – trotz klar erkennbar mit Halsband und Sender versehen – sowohl in Kärnten als auch Tirol zum Abschuss freigegeben. Der Grund, wie immer, sie wären Risikowölfe, weil zu nahe von Behausungen unterwegs waren. Ziel der nun angeregten Überprüfung ist, ob die österreichische Verwaltungspraxis im Umgang mit der Tierart Canis lupus, insbesondere in Tirol und Kärnten, mit den Vorgaben der EU-Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie vereinbar ist. Auslöser der Beschwerde ist unter anderem die Tötung des mit einem GPS-Halsband ausgestatteten italienischen Forschungswolfs Mirco am 21. Juni 2026 in Tirol im Bereich der Gemeinde Schlitters und auch der Abschuss von Andre. Nach Auffassung der Organisationen stehen diese Fälle exemplarisch für strukturelle Defizite im derzeitigen österreichischen „Wolfsmanagement“. Die Beschwerde folgt auf die Antwort der Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission vom 14. Juli 2026. Darin nahm die Kommission zwar nicht zum Einzelfall Stellung, bestätigte jedoch, dass bereits mehrere Aspekte des österreichischen Wolfsmanagements untersucht werden.

Verwaltungsunterlagen belegen Mängel

Die Organisationen haben in den vergangenen Monaten auf Grundlage des Umweltinformationsgesetzes zahlreiche Verwaltungsunterlagen österreichischer Behörden erhalten. Diese dokumentieren nach ihrer Auffassung wiederkehrende Defizite bei der Umsetzung der europäischen Artenschutzvorgaben für Arten des Anhangs V, insbesondere im Hinblick auf die Wolfspopulation, die Österreich im aktuellen Artikel-17-Bericht vom November 2025 als ungünstig-unzureichend eingestuft hat. Beanstandet werden fehlende Nachweise, dass Wolfsabschüsse die Erreichung eines günstigen Erhaltungszustands nicht beeinträchtigen, die unzureichende Berücksichtigung der kumulativen Auswirkungen wiederholter Wolfsabschüsse, die unzureichende Anwendung des Vorsorgeprinzips, fehlende sorgfältige Einzelfallprüfungen, die niedrige Schwelle für die Einstufung als sogenannter „Risiko- oder Schadwolf“ sowie das Fehlen eines Nachweises, dass keine anderweitigen zufriedenstellenden Lösungen bestanden. Darüber hinaus kritisieren die Organisationen die fehlende Individualisierung der zum Abschuss freigegebenen Tiere, die pauschale Ausweisung sogenannter nicht schützbarer Alm- und Weideflächen, präventive Wolfsabschüsse sowie den Umgang mit GPS-Daten aus internationalen Forschungsprojekten.

Mirco als Beispiel für strukturelle Probleme

Die Tötung des italienischen Wolfs Mirco wird in der Beschwerde ausdrücklich nicht als Einzelfall, sondern als Beispiel für die bestehenden strukturellen Mängel angeführt. Seit 2022 wurden in Österreich rund 70 Wölfe auf Grundlage behördlicher Genehmigungen getötet, davon bereits 24 im Jahr 2026. Gemeinsam mit dem ebenfalls besenderten Wolf Andrea, der im Februar 2026 in Kärnten getötet wurde, soll Mirco die grundsätzlichen Probleme des derzeitigen Wolfsmanagements verdeutlichen.

Forderung an die Europäische Kommission

„Wir ersuchen die Kommission zu prüfen, ob hier eine Verwaltungspraxis besteht, die mit dem europäischen Recht vereinbar ist, oder ob Ausnahmegenehmigungen pauschal erteilt werden, ohne die strengen Voraussetzungen der Habitat-Richtlinie vollständig einzuhalten. Unser Ziel ist es nicht, jede einzelne Wolfsentnahme anzufechten, sondern Klarheit über ein politisches System zu schaffen, das weitreichende Auswirkungen hat – sowohl auf den Erhalt der Wolfspopulationen als auch auf die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit“, erklärt Io non ho paura del lupo. Ob sich aus der Beschwerde weitere Schritte ergeben, liegt nun im Zuständigkeitsbereich der Europäischen Kommission und hängt von der rechtlichen Bewertung der Kommission ab.