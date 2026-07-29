Zu wenig Zivildiener: Nur 66 Prozent des Bedarfs in Kärnten gedeckt

In Kärnten wird der Mangel an Zivildienern immer deutlicher. Laut aktuellen Zahlen fehlen dem Bundesland so viele Helfer wie sonst nirgends in Österreich – nur 66,2 Prozent des gemeldeten Bedarfs konnten gedeckt werden.

Insgesamt wurden im 1. Halbjahr 176 Zivildiener Einrichtungen in Kärnten zugewiesen. Das entspricht einer Bedarfsdeckung von nur 66,2 Prozent; 90 Plätze bleiben unbesetzt. Zum Vergleich: Die höchste Bedarfsdeckung gibt es – wie schon in den vergangenen Jahren – in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich mit über 90 Prozent. In den kleineren Bundesländern – wie dem Burgenland, Kärnten, Salzburg oder Tirol – liegt die Bedarfsdeckung hingegen unter 80 Prozent. Tatsächlich bildet Kärnten dabei sogar das Schlusslicht.

Bauer will Zivildienst verlängern

Aktuell sind im südlichsten Bundesland 285 Zivildiener im Einsatz [Stand 01.07.2026]. Die drei größten Einsatzgebiete sind dabei das Rettungswesen (75), die Sozial- und

Behindertenhilfe (38) sowie die Krankenanstalten (22). „Wir brauchen einen starken Grundwehrdienst UND einen starken Zivildienst. Wenn uns die helfenden Hände in der Pflege, in der Behindertenbetreuung, im Kindergarten und im Rettungsdienst ausgehen, dann haben wir ein riesiges gesellschaftliches zusätzliches Problem. Und sie werden uns ausgehen. Wir wissen ja heute schon, wie viele junge Männer in 18 Jahren zur Stellung kommen, das werden nicht mehr. Wir wissen deshalb auch, dass uns ab 20240 jedes Jahr 4.000 Zivildiener fehlen werden, wenn wir den Zivildienst nicht verlängern“, betont Bundesministerin Claudia Bauer (ÖVP; vormals Plakolm) abschließend.