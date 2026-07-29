Jugendliche tauchten in praxisnahe Labor-Experimente ein

Vom 20. bis 24. Juli hat an der CU Hochschule Kärnten das TECH Camp stattgefunden. An den Standorten Villach und Klagenfurt erhielten insgesamt 34 Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren, darunter sieben Mädchen, Einblicke in unterschiedliche technische Fachbereiche. Das Angebot erstreckte sich über die Themenbereiche Drohnenprogrammierung, Elektronik, Informatik, Medizintechnik sowie Multimedia.

Fünf verschiedene Camps

Die Teilnehmenden konnten im Rahmen der Veranstaltung praxisorientierte Erfahrungen in den Laboren der Hochschule sammeln. Hannes Oberlercher, Laborleiter der „Science & Energy Labs“ an der Fakultät „Engineering & IT“, betonte in diesem Zusammenhang das Ziel, jungen Menschen die praktische Anwendung von Technik und Naturwissenschaften näherzubringen. Das TECH Camp wurde als Halbtagsprogramm durchgeführt und umfasste jeweils ein Mittagessen am Campus. Inhaltlich gliederte sich das Angebot auf insgesamt fünf Schwerpunkte auf: Auf dem Programm standen das Camp 1 „TEAM DROHNE“, das Camp 2 „TEAM SMART GAME“, das Camp 4 „TEAM WASSERSTOFF RACER“ sowie das Camp 5 „TEAM MULTIMEDIA“ am Campus Villach. Am Campus Klagenfurt-Primoschgasse fand das Camp 3 „TEAM HERZ“ statt.

©CU Hochschule Kärnten

Zertifikat und Goodie Bag

Den Abschluss der Woche bildete eine Präsentation am letzten Veranstaltungstag um 11 Uhr im Audimax am Campus Villach, bei der die Ergebnisse der einzelnen Gruppen vorgestellt wurden. Zum Ende erhielten alle Teilnehmenden von Geschäftsführer Martin Waiguny ein Zertifikat sowie eine Goodie Bag ausgehändigt.